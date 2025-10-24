Суд в США постановил депортировать россиянина Постового

Tекст: Ирма Каплан

Американский иммиграционный суд обязал россиянина Дениса Постового покинуть Соединенные Штаты до декабря. Защита уточнила, что у Постового есть 45 дней для самостоятельного отъезда, иначе его принудительно депортируют в Россию, передает ТАСС.

По словам адвоката Уильяма Коффилда, Денис Постовой по-прежнему находится под контролем Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Если родственники россиянина приобретут билет, сотрудники ведомства сопроводят его до аэропорта и обеспечат посадку на рейс в Москву.

Коффилд добавил, что после возвращения в Россию защита планирует обратиться с ходатайством о прекращении уголовного разбирательства по обвинениям, выдвинутым ранее в США.

В сентябре 2024 года минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

После задержания Постовой был изначально переведен под домашний арест, но до освобождения его снова арестовали и отправили в изолятор в Вирджинии по причине отсутствия легального статуса в США, пояснял адвокат. В августе он сообщал о прогрессирующей катаракте у арестованного в США Постового.