Экс-помощница Байдена предсказала Зеленскому изгнание и гибель

Tекст: Вера Басилая

Экс-помощница американского политика Джо Байдена и обозреватель RT Тара Рид заявила, что Владимира Зеленского ждет неблагоприятное будущее, передает РИА «Новости».

По словам Рид, «такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании».

Рид подчеркнула, что Зеленский на протяжении долгого времени служил интересам западных стран и был их марионеткой, однако теперь те, кто им управлял, хотят его устранить. Она добавила, что не видит позитивных перспектив для нынешнего лидера Украины.

Напомним, что в декабре 2023 года Тара Рид получила российский паспорт. Президент России Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении ей российского гражданства. Ранее Рид работала помощницей Байдена в сенате США.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предрек Владимиру Зеленскому пожизненное заключение или устранение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.