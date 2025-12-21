Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.0 комментариев
Умер народный артист СССР Ашимов
Казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни, сообщила пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.
В опубликованном министерством заявлении говорится: «Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубочайшие соболезнования семье, близким родственникам и народу выдающегося представителя казахстанского и мирового театрального и киноискусства Асанали Ашимулы Ашимова». Чиновники подчеркнули вклад артиста в развитие национальной и мировой культуры, передает РИА «Новости».
Асанали Ашимов принял участие в создании более чем 30 советских кинолент. Среди самых известных работ артиста – главная роль в фильме Шакена Айманова «Конец атамана» по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского, а также участие в киноленте «Транссибирский экспресс».
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева отметила, что своим исключительным талантом и профессиональным мастерством Ашимов поднял казахское искусство на новую высоту и стал по-настоящему уважаемым человеком для всего народа. За многолетний труд и личный вклад в развитие культуры Ашимову было присвоено звание «Герой Труда Казахстана» при поддержке президента республики.