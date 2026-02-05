Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей

Члены Совета при президенте назвали укрепление позиций русского языка стратегической задачей

Tекст: Олег Исайченко

«Русский язык становится сквозной темой системы образования и просвещения», – сказал Константин Деревянко, председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово», заместитель председателя Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России

Он отметил, что русский язык является ключом к освоению школьной программы. Вместе с тем, сейчас наблюдаются некоторые проблемы в этой области. «Снижения речевой культуры среди подрастающего поколения в связи с активным расширением новых способов коммуникации и потребления контента становится общемировой тенденцией», – посетовал собеседник.

На этом фоне, подчеркнул Деревянко, задача – повысить как профессиональные качества специалистов по русскому языку, так и общие знания о нем граждан России. «Язык – это не только предмет, но и инструмент обучения, важная составляющая для того, чтобы дети и подростки понимали, что они читают, и владели словом в совершенстве», – рассуждает заместитель председателя Совета.

Более того, русский язык – определяющий фактор формирования гражданской и цивилизационной идентичности, обеспечения национальной безопасности. И Владимир Путин уделяет этому особое внимание, продолжил спикер. По его оценкам, поручения главы государства в Год единства народов России – последовательный шаг, раскрывающий положения Основ государственной языковой политики в конкретных решениях.

Деревянко напомнил, что ранее была утверждена концепция государственной языковой политики. «Русский является языком межнационального общения в нашей стране. Укрепление его позиций не только за рубежом, но и внутри нашего государства – это стратегическая задача, направленная на укрепление нашего суверенитета, в том числе и экономического», – считает он.

Собеседник обратил особое внимание на поручение об издании книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». «Книжная отрасль в целом требует системной поддержки государства как на уровне повышения интереса к чтению, так и издания редких книг», – указал спикер.

Он отметил, что XX веке была проведена огромная работа по поддержке малых языков. Сегодня Россия как многонациональное государство обязана сохранять эту составную часть своего культурного ДНК, подчеркнул Деревянко. По его мнению, перевод произведений, написанных на других языках нашей страны, их распространение не только в сети Интернет, но и в общественных библиотеках, будет способствовать укреплению единства народов.

Схожей точки зрения придерживается Влад Маленко, поэт, заслуженный деятель искусств России, член совета при президенте России по поддержке русского языка и языков народов России, член правления Союза писателей России. «В перечне поручений Владимира Путина красной линией проходит главная стратегическая задача – сбережение и развитие нашего главного духовного богатства, а именно – русского языка», – отметил он.

Собеседник назвал русский язык «главным героем нашего времени». «Он как мост для всех народов симфонически взаимодействующих в нашей стране. Язык с детства определяет сущность человека, его устремления, насущные дела и мечты. Язык также создает лицо народа, его силу, историческое напряжение», – подчеркнул спикер.

«В Год единства народов России как никогда важно каждому из нас на своем месте осуществить задуманное. Абсолютное уникальное соборное взаимопроникновение культур народов России на уровне эпосов, песен, легенд, приданий, колыбельных воздыханий, сказок, притч – наша сокровищница. Этот языковой орнамент – наше стратегическое топливо, замешанное на любви. Из него можно черпать живую воду как из неиссякаемого источника. И цель поручений – уберечь этот источник, сделать достоянием для наших потомков», – заключил Маленко.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России. Так, правительству следует подготовить предложения по разработке и внедрению в вузах учебной дисциплины «Русский язык как государственный».

Кроме того, Минобрнауки совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) поручено разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины. В него войдут базовая рабочая программа и фонд оценочных средств.

Также планируется разработать специальные пособия по русскому языку для регионов Донбасса и Новороссии. Их будут использовать для внеурочной деятельности. Еще одно поручение касается издания книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России», состоящей из переводов на русский язык выдающихся классических произведений литературы народов страны.

Глава государства поручил провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», направленный на популяризацию семейного чтения.