Экс-лидеров НКР Гукасяна и Саакяна осудили в Азербайджане
Суд в Баку приговорил бывших предводителей Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна к длительному заключению, заменив им пожизненный срок из-за возраста.
Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на азербайджанскую прессу.
При вынесении вердикта инстанция учла, что обоим подсудимым уже исполнилось 65 лет.
Согласно местному законодательству, этот возраст не позволяет применять высшую меру наказания в виде пожизненного заключения.
Осужденным вменялся целый ряд тяжких статей уголовного кодекса, включая планирование агрессивной войны и геноцид. Также их признали виновными в терроризме, наемничестве и создании преступного сообщества.
До этого в четверг в Азербайджане приговорили экс-президента Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна к пожизненному заключению.