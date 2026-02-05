Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Многонациональные силы быстрого реагирования могут стать альтернативой миротворцам в гарантиях безопасности для Украины, сообщил западный источник в Абу-Даби.
Гарантии безопасности Киеву могут предусматривать не ввод миротворцев, а механизм быстрого реагирования многонациональных сил, передает ТАСС.
Источник агентства в Абу-Даби уточнил, что такой вариант сейчас обсуждается на международном уровне.
По словам собеседника, вариант с миротворцами поддерживают не все участники переговоров. Он пояснил: «Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил».
МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.
Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине.