Источник: Гарантии Киеву могут включать реагирование международных сил

Запад предложил в качесте гарантий для Украины реагирование международных сил

Tекст: Вера Басилая

Гарантии безопасности Киеву могут предусматривать не ввод миротворцев, а механизм быстрого реагирования многонациональных сил, передает ТАСС.

Источник агентства в Абу-Даби уточнил, что такой вариант сейчас обсуждается на международном уровне.

По словам собеседника, вариант с миротворцами поддерживают не все участники переговоров. Он пояснил: «Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил».

МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине.