Politico сообщила о подготовке британских морпехов к войне с Россией
Британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 устава НАТО в случае конфликта с Россией, пишет газета Politico.
Британские морские пехотинцы на базе Camp Viking («Лагерь викингов») на севере Норвегии отрабатывают сценарии противостояния с Россией в рамках учений НАТО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.
Маневры проходят в условиях арктических снегов и включают имитацию действий по статье 5 устава НАТО, регламентирующей коллективную оборону.
Politico отмечает, что к весне 2026 года на базе будет размещено 1,5 тыс. военных, а к 2027 году их численность достигнет 2 тыс. человек. По словам командующего силами спецназа Британии бригадного генерала Джейми Нормана, учения отражают новую реальность, в которой мир уже не так стабилен, как прежде.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что утверждения о намерениях России напасть на НАТО – это «чушь», в которой пытаются убедить европейцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза создает «военный Шенген» для ускоренного перемещения военной техники.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад ведет подготовку к большой войне в Европе.
Власти Германии укрепляют железнодорожную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для быстрой переброски войск.