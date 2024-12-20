Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Очевидцы сообщили о пожаре на заводе «Артем» в Киеве
Очевидцы сообщили о пожаре в районе киевского завода «Артем» после серии взрывов
В Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.
В Киеве произошел пожар в районе военного завода «Артем» после серии взрывов, передает ТАСС. Очевидцы сообщили, что зарево видно со стороны станции метро «Лукьяновская».
Завод «Артем» известен производством авиационных ракет класса «воздух-воздух» и оборудования для авиационной техники.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее подтвердил, что в городе фиксировались пожары в Соломенском и Шевченковском районах, но не уточнил причины этих происшествий.
Ранее в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, звучащей на всей территории Украины, в центре города произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, а в Бориспольском районе Киевской области возник пожар на складах после взрывов, охвативший площадь 15 тыс. кв. метров, для тушения которого задействованы пожарные из аэропорта и пожарный поезд.