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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прозвучали взрывы из-за работы ПВО на фоне воздушной тревоги
В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, звучащей на всей территории Украины.
В Киеве произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное Новости», передает РИА «Новости». В городе продолжается воздушная тревога, объявленная ранее на всей территории Украины. В телеграм-канале городской военной администрации сообщили о работе системы противовоздушной обороны.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах, отметив, что они связаны с действиями украинских сил ПВО.
Воздушная тревога, начавшаяся в Черниговской области более восьми часов назад, была объявлена в 7.35 по московскому времени в Киеве, а затем распространилась на все регионы Украины.
Напомним, ночью в Днепропетровской области Украины произошел взрыв в Кривом Роге, вызвавший воздушную тревогу.
Ранее в пригороде Павлограда был зафиксирован взрыв с сильной детонацией. В Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне также прогремели взрывы.