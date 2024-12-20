Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.15 комментариев
Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.15 комментариев
Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.15 комментариев
Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.15 комментариев
Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны
В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.
«И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.
«Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.
Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow
По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.
«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.
Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта
Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».
«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.
Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.
СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.
Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией
Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.
Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.
Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».
Путин во время прямой линии ответил на вопрос о готовности России идти на компромиссы по поводу Киева. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам», – сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что противная сторона отказалась от переговоров, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. По его словам, украинская сторона парафировала документ, но затем изменила позицию.
Он также добавил, что на решение Киева повлиял тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который заявил о необходимости продолжать военные действия. Путин отметил, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, но для этого нужно, чтобы и другая сторона была готова к диалогу.
Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий, однако основой диалога должны стать стамбульские договоренности и текущие реалии, передает ТАСС.
Путин заявил, что вся украинская власть не имеет легитимности, так как многие органы формируются президентом, который утратил свою легитимность.
«Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти – это представительный орган власти – совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов условиях военного положения. Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность», – сказал он.
Президент также подчеркнул, что в его июньском выступлении с предложениями по Украине «все сказано», поэтому нет смысла повторяться.
«Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются сегодня», – резюмировал российский лидер.
Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске
Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.
«Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.
Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.
New York Times: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева
По данным издания, западные чиновники и аналитики считают убийство начальника войск РХБЗ России бесполезным для ВСУ и даже опасным в контексте переговоров с Россией, передает телеканал 360.
Как отметил экс-глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, этот акт окажет лишь психологическое воздействие, не влияя на боевые возможности Российской армии.
Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф охарактеризовал стратегию Киева как ошибочную.
«Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», – указал он.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.
Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».
Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.
В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.
В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.
ФСБ и спецслужбы Узбекистана совместно ищут соучастников убийства генерала Кириллова
Федеральная служба безопасности России совместно со спецслужбами Узбекистана активно работают над установлением соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, передает ТАСС.
Напомним, оба военных погибли в результате подрыва самодельного устройства. Работа по выявлению всех обстоятельств преступления ведется в сотрудничестве с узбекистанскими спецслужбами. Российская сторона надеется, что совместные усилия приведут к успешному раскрытию всех деталей и участников инцидента.
Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбонову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова и его адъютанта.
Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.
Рогов сообщил о приказе группировке ВСУ в Курахово держаться до инаугурации Трампа
Киев дал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» с о ссылкой на Рогова.
Он отметил, что российские войска продолжают окружать Курахово, освободив около 90% территории города. По словам Рогова, бои продолжаются в северо-западной части, в то время как восточные, южные и центральные районы уже под контролем российских сил. Оставшиеся украинские бойцы осознают, что их силы на исходе.
Курахово, находящееся в 46 километрах от Донецка, имеет стратегическое значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находящийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.
Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне. Кроме того, российские войска завершили зачистку котла южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.
Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, как заявил генштаб вооруженных сил Украины.
Силовики начали проверку законности нахождения в России исполнителя теракта, убившего генерала Кириллова
Как передает РИА «Новости», правоохранительные органы России занимаются проверкой законности нахождения в стране предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Информация об этом поступила из источников в правоохранительных структурах.
ЧП произошло на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря, около 6:00. Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, выходили на улицу. Согласно предварительным данным, бомба была заложена в самокат, стоящий у подъезда.
В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На следующий день после ЧП был задержан подозреваемый, гражданин Узбекистана, который, как выяснилось, прибыл в Москву для подготовки теракта по заданию украинских спецслужб. Мужчина сообщил, что за выполнение этого задания ему обещали 100 тыс. долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МВД Узбекистана сообщило об отсутствии информации о задержанном в Москве гражданине Узбекистана, подозреваемом в причастности к теракту, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Суд приговорил экс-сотрудницу администрации Белгородской области к 21 году колонии за содействие терроризму
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук, передает ТАСС.
Женщину признали виновной в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. «Признать виновной и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год со штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на один год и восемь месяцев», – сказали в суде.
Сообщника преступницы Холодкова суд приговорил к 21 году заключения со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, также в Белгородской области житель приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.
Кроме того, нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии около Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки ДНР отразили контратаку противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ при этом составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция РЭБ.
Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Золочева и Волчанска Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, пять бронемашин и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Кутьковки, Двуречной, Лозовой Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики и Тернов ДНР. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.
Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.
Подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Часовым Яром, Резниковкой, Звановкой, Северском и Федоровкой ДНР.
Потери противника составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американский М113, бронемашина, 155-мм американская гаубица М777, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Накануне российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР, а днем ранее – Анновку.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении более 190 населенных пунктов в этом году.
Подоляк отказался обсуждать сообщения о лазерном оружии у Украины
Как сообщает ТАСС, Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил о нежелании комментировать информацию о появлении у Украины лазерного оружия. По его мнению, обсуждение военных возможностей должно проводиться только тогда, когда они доказали свою эффективность на поле боя.
Ситуация начала развиваться после того, как 16 декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина якобы стала пятой страной в мире, имеющей на вооружении лазерное оружие под кодовым названием «Трезубец». По его словам, система способна сбивать цели на высоте более двух километров. Однако подробности об этой системе не были предоставлены.
Тем временем, украинский эксперт Сергей Згурец усомнился в заявлениях о наличии у Украины лазерного оружия. Он отметил, что разработки в этой области на Украине до сих пор находятся на стадии научных исследований. Згурец подчеркнул, что подобные системы разрабатываются мировыми лидерами, такими как США, Британия и Германия, уже многие годы, и о реальных достижениях должен был бы объявить лично Владимир Зеленский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов. США выбрали радиоэлектронные и киберсредства для защиты объектов от дронов, отказавшись от лазеров и артиллерии из-за риска сопутствующего ущерба. Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.