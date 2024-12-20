Взрывы прогремели в Кривом Роге

Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

Tекст: Елизавета Шишкова

В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

«И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

«Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.