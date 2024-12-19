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Удары нанесены по расположениям ВСУ в Харькове
Пророссийское подполье заявило о гибели и ранении до 40 военных ВСУ при ударе в Харькове
В результате ударов по позициям ВСУ в Харькове были поражены склад и импровизированная гостиница, что привело к гибели и ранениям до 40 украинских военных, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове привели к гибели и ранениям до 40 военных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.
Атака затронула различные объекты, включая склад компании «Новая почта» и станцию технического обслуживания, где было разрушено до десяти автомобилей.
Лебедев отметил, что атака также коснулась частных домов в одном из садоводческих товариществ, где был организован пункт временной дислокации украинских военных.
«Сведений о том, уничтожены ли бандеровцы, отдыхавшие на втором этаже в импровизированной гостинице, пока нет», – добавил он.
Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении села Циркуны, также были зафиксированы удары. В этом районе, по словам Лебедева, находится один из центров снабжения ВСУ и проводится легкий ремонт военной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по месту дислокации наемников в Вышгороде.
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