Пророссийское подполье заявило о гибели и ранении до 40 военных ВСУ при ударе в Харькове

Tекст: Мария Иванова

Удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове привели к гибели и ранениям до 40 военных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

Атака затронула различные объекты, включая склад компании «Новая почта» и станцию технического обслуживания, где было разрушено до десяти автомобилей.

Лебедев отметил, что атака также коснулась частных домов в одном из садоводческих товариществ, где был организован пункт временной дислокации украинских военных.

«Сведений о том, уничтожены ли бандеровцы, отдыхавшие на втором этаже в импровизированной гостинице, пока нет», – добавил он.

Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении села Циркуны, также были зафиксированы удары. В этом районе, по словам Лебедева, находится один из центров снабжения ВСУ и проводится легкий ремонт военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по месту дислокации наемников в Вышгороде.

Ранее в Житомирской области на территории полигона тренировок «Правого сектора*» предположительно произошел взрыв.