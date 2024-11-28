Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.0 комментариев
Нанесен удар по полигону для тренировок «Правого сектора» у Житомира
Координатор пророссийского сопротивления сообщил об ударе по базе «Правого сектора»
В Житомирской области, на территории полигона тренировок «Правого сектора*» (организация запрещена в России), предположительно произошел взрыв, в то время как на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Удар, предположительно, был нанесен по тренировочному полигону запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».
Сергей Лебедев, координатор местного пророссийского сопротивления, заявил: «В Житомирской области пока один прилет недалеко от Житомира, с западной стороны. Возможно, полигон для тренировок запрещенной в России банды экстремистов «Правый сектор». Туда на днях прилетало».
Одновременно в Черкасской области поражен пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в городе Канев. Лебедев отмечает, что на место прилета уже отправились восемь машин скорой помощи. На Украине объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в нескольких городах, включая Одессу и Харьков.
Напомним, накануне в Житомире произошел взрыв около районного управления полиции, в результате которого был ранен один полицейский.
В тот же день в районе села Клугино-Башкировка в Харьковской области был нанесен удар по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Кроме того, подвергся удару индустриальный парк «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщало пророссийское подполье.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ