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СБУ сообщила о взрыве у здании полиции в Житомире
СБУ сообщила о взрыве возле управления полиции в Житомире, есть пострадавшие
В Житомире произошел взрыв около районного управления полиции, ранен один полицейский, задержаны пять подозреваемых.
В Житомире на западе Украины случился взрыв возле здания районного управления полиции. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что инцидент произошел 20 ноября. В результате взрыва был травмирован один сотрудник полиции, находившийся на месте происшествия, передает ТАСС.
По данным СБУ, в совершении теракта подозреваются пять человек, среди которых житель Харькова и четверо жителей Житомира. По версии следствия, они привели в действие самодельное взрывное устройство дистанционно. Всем задержанным предъявлены обвинения по статье о террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал бывшего начальника киевского главка СБУ по делу об убийстве участников «евромайдана». Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что СБУ задержала одного из руководителей спецподразделения «Беркут» по делу о расстреле Майдана.