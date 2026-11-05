Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек
IHA: Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек
Полиция турецкой провинции Эскишехир задержала мужчину, который подозревается в убийстве не менее девяти человек из огнестрельного оружия, сообщило агентство IHA.
Днем в автомобилях в деревнях турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружили тела девяти убитых. В деревне Уйдукент в автомобиле нашли раненую женщину, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на IHA.
Позже полиция задержала подозреваемого 30-летнего Арифа Оздемира в районе Сейитгази провинции Эскишехир. Подозреваемый пытался скрыться от полиции, оставив автомобиль. Мотивы преступника сейчас выясняют следователи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведомство губернатора провинции Афьонкарахисар сообщило о восьми погибших в результате стрельбы. Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.
В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил о девяти погибших при нападении ученика на школу в Кахраманмараше.