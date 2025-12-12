Песков: Путин и Эрдоган отметили отсутствие проблем в отношениях России и Турции

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Пескова, Путин и Эрдоган отметили, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются стабильно и позитивно, передает ТАСС.

«В целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях, в целом есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами», – сообщил представитель Кремля.

Песков также рассказал о перспективах визита Путина в Турцию, подчеркнув, что поездка состоится при наличии удобной возможности. Он пояснил, что лидеры России и Турции поддерживают регулярный и предметный диалог, что позволяет оперативно обсуждать важнейшие вопросы повестки без дефицита обратной связи.

В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет. К ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Песков ранее сообщал, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров отметили развитие отношений России и Турции.