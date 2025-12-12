Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Песков: Путин и Эрдоган отметили отсутствие проблем в отношениях России и Турции
Президенты России и Турции обсудили отношения между странами на встрече в Ашхабаде, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин и Эрдоган отметили, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются стабильно и позитивно, передает ТАСС.
«В целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях, в целом есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами», – сообщил представитель Кремля.
Песков также рассказал о перспективах визита Путина в Турцию, подчеркнув, что поездка состоится при наличии удобной возможности. Он пояснил, что лидеры России и Турции поддерживают регулярный и предметный диалог, что позволяет оперативно обсуждать важнейшие вопросы повестки без дефицита обратной связи.
В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет. К ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
