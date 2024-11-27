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Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ в Харьковской области
Удар был нанесен по военной части 92-й бригады ВСУ в Харьковской области
В районе села Клугино-Башкировка в Харьковской области нанесен удар по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, после чего на место происшествия прибыло множество скорых и пожарных, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев..
По его словам, удар был нанесен в районе села Харьковской области, где находится военная часть Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что удар произошел в селе Клугино-Башкировка, где располагается военная часть 92-й отдельной штурмовой бригады.
После удара, по информации Лебедева, началась суета с приездом скорых, пожарных и установлением блокпостов. Он также отметил, что в этом районе всегда находилось много техники Вооруженных сил Украины. На данный момент неизвестно, какие именно последствия вызвал удар и есть ли пострадавшие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, демонстрирующую уничтожение украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья, также сообщалось о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом.