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    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

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    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    23 комментария
    27 ноября 2024, 13:29 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ в Харьковской области

    Удар был нанесен по военной части 92-й бригады ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Клугино-Башкировка в Харьковской области нанесен удар по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, после чего на место происшествия прибыло множество скорых и пожарных, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев..

    По его словам, удар был нанесен в районе села Харьковской области, где находится военная часть Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что удар произошел в селе Клугино-Башкировка, где располагается военная часть 92-й отдельной штурмовой бригады.

    После удара, по информации Лебедева, началась суета с приездом скорых, пожарных и установлением блокпостов. Он также отметил, что в этом районе всегда находилось много техники Вооруженных сил Украины. На данный момент неизвестно, какие именно последствия вызвал удар и есть ли пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, демонстрирующую уничтожение украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья, также сообщалось о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом.

    27 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам

    Подполье сообщило о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом

    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Харькова, в подконтрольном ВСУ районе, произошла мощная детонация, вызванная ударом по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, что привело к многочисленным жертвам, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по месту дислокации украинских сил в пригороде Харькова привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, удар был нанесен со стороны Чугуева. Лебедев отметил, что детонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами, что вызвало многочисленные жертвы среди украинских военных.

    Лебедев добавил, что точное количество погибших пока неизвестно, но информация о разрушениях и жертвах продолжает поступать. Пророссийские силы сообщают, что удар был значительным и нанес серьезный урон месту дислокации украинских сил, включая технику и боеприпасы.

    Официальной информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.

    Накануне российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Житомирской области, среди которых были представители из Латинской Америки. В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    А в минувшее воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, сообщал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    27 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке в ДНР

    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, что позволяет контролировать трассу снабжения между ореховским и времевским направлениями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения и транспортными коридорами украинских подразделений в поселке Великая Новоселка в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает «РИА Новости». Рогов отметил, что в восточной части Великой Новоселки продолжаются бои, и инициатива находится в руках российской армии.

    Он подчеркнул, что все линии снабжения и транспортные коридоры украинских войск контролируются российскими войсками. Это создает дополнительные трудности для украинских подразделений, сражающихся на этом участке фронта.

    Продвижение российских войск в районе Великой Новоселки также позволит взять под огневой контроль трассу, обеспечивающую снабжение украинских войск между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Великой Новоселки грозит Вооруженным силам Украины большим окружением, что может значительно повлиять на их позиции. Также сообщалось, что освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области, создавая новые стратегические возможности для продвижения.

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    27 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Подразделения этой группировки поразили силы 151-й механизированной бригады ВСУ и ряда других подразделений у Дзержинска, Щербиновки, Леонидовки и Димитрова, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, а также артиллерийские орудия Д-20 и Д-30.

    На Харьковском направлении группировка «Север» ударила по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным формированиям Украины, украинская сторона потеряла 60 человек и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования ВСУ в Харьковской области и ДНР, отразив четыре контратаки. Противник потерял до 450 военнослужащих и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

    Южная группировка поразила ВСУ в районах Константиновки и Славянска, группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и отразила контратаки.

    В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по 110-й механизированной бригаде ВСУ и 118-й бригаде теробороны, уничтожив станцию РЭБ и другую технику.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта.

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    26 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    СМИ предположили возраст использованных ВСУ ракет ATACMS

    Стало известно, что Украина применила ракеты ATACMS 1990-х годов с двойной модификацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина использовала для атаки на Курскую область ракеты ATACMS, произведенные в 1990-е годы, которые были модифицированы дважды для продления срока службы.

    Как выяснили корреспонденты РИА «Новости», Украина применила для удара по Курской области ракеты ATACMS, которые, вероятнее всего, были произведены в 1990-е годы. Согласно анализу обломков, предоставленных Министерством обороны РФ, ракеты были изготовлены компанией Lockheed Martin Vought Systems, название которой использовалось до 1999 года.

    С 2000 года компания была переименована в Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Наименование производителя на обломках указывает на то, что ракеты, скорее всего, были произведены в конце 1990-х, когда США начали массовую закупку таких вооружений.

    Срок службы ракет ATACMS составляет десять лет, что означает необходимость их двойной модификации для продления срока эксплуатации. Каждая модификация предполагает расходы на обновление, позволяющее продлить срок службы ракеты.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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    27 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ уничтожают здания со своими военными в Дзержинске

    Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ зданий с украинскими военными в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При наступлении российских войск в Дзержинске украинская армия уничтожает здания вместе с находящимися в них своими военными, чтобы предотвратить их захват.

    По данным ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожают здания с находящимися там украинскими военными при угрозе установления контроля российскими войсками над этими объектами. Такие действия, по его словам, фиксируются в Дзержинске.

    Пушилин отметил, что украинские войска «цепляются за каждый дом», но в случае невозможности удержать высотное здание, они уничтожают его вместе с находящимися внутри военными, чтобы не дать возможность российским войскам использовать его в качестве опорного пункта.

    Также Пушилин добавил, что украинские войска ведут обстрелы мирных кварталов соседнего с Дзержинском города Горловка. Это происходит на фоне успешного наступления российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России установили контроль над большей частью Дзержинска в ДНР, а также в ходе боевых действий освободили семь населенных пунктов в регионе. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли около 1,5 тыс. солдат и значительное количество техники в Донбассе.

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    27 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Рогов: Российские войска сжимают клещи вокруг Курахово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России продолжили наступление на Курахово в ДНР, они занимают северные и южные пригороды города, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наша армия постепенно сжимает клещи вокруг Курахово, занимая и зачищая населенные пункты, относящиеся к северным и южным пригородам Курахово. Сейчас южнее наши ребята уже подошли к селу Веселый Гай, где идут бои», – заявил Рогов РИА «Новости».

    По его словам, на северной стороне, в районе Сонцовки и Берестков, за последние сутки освобождено более 8 кв. километров. В селе Заря, откуда был выбит противник, российские войска проводят зачистку.

    Рогов подчеркнул, что в скором времени под огневым контролем может оказаться главная трасса снабжения ВСУ в Курахово. До нее российским войскам осталось около пяти километров.

    Ранее Рогов сообщал, что ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, это дает возможность контроля трассы снабжения между Ореховским и Времевским направлениями.

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    26 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ на Харьковском направлении

    Кадыров показал кадры ликвидации украинских позиций под Стрелечьей

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, демонстрирующую уничтожение украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале кадры, на которых видно уничтожение позиций ВСУ в районе Стрелечья на Харьковском направлении. На видеозаписи, которую он опубликовал, представлены действия группы «Канады» из отряда «Охотника» спецназа «АХМАТ».

    Кадыров отметил, что в ходе операции был уничтожен подвезенный боекомплект, а также регулярно ликвидируются силы противника.

    «Харьковское направление. Работает группа «Канады» легендарного отряда «Охотника» спецназа «АХМАТ». Наши бойцы успешно отрабатывают по позициям противника в районе населенного пункта Стрелечья», – написал он в своем сообщении.

    Он также выразил чеченскими бойцами, добавив: «Так держать, ребята! Мы гордимся вами!»

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.

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    27 ноября 2024, 09:38 • Новости дня
    Удар повредил химпроизводство для ВСУ в Сумской области

    Удар нанесен по индустриальному парку «Свема» с химпроизводством для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индустриальный парк «Свема» в Сумской области подвергся удару, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщает пророссийское подполье.

    Удар был нанесен по индустриальному парку «Свема» в Сумской области, где находится химическое производство, ориентированное на нужды Вооруженных сил Украины, передает «РИА Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что на данное производство заходят железнодорожные составы для погрузки.

    По словам Лебедева, в начале первого ночи удар также пришелся на город Ромны, который расположен в западной части области. Этот город используется как третья линия обороны, и там располагается несколько мест дислокации военных. Удар был направлен в сторону нефтебазы, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пригороде Сум у базы ВСУ произошел взрыв, где инструкторы НАТО обучали украинских военных, также стало известно об ударе по оборонному заводу в Сумской области, а сам взрыв прогремел у военной части.

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    27 ноября 2024, 02:39 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР пять раз за сутки

    ВСУ выпустили 16 боеприпасов при пяти обстрелах ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины пять раз обстреливали районы Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов на горловском направлении.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшие сутки было зафиксировано пять обстрелов жилых районов Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины. Всего было выпущено 16 различных боеприпасов по территории республики.

    По данным военного следственного управления СК России по региону, все обстрелы произошли на горловском направлении. Представители ведомства подчеркнули, что каждый случай обстрела был тщательно зафиксирован и задокументирован.

    Обстрелы создают угрозу для мирного населения, живущего вблизи линии соприкосновения. Местные власти предпринимают меры для защиты граждан и минимизации последствий атак. Правоохранительные органы продолжают следить за развитием ситуации и принимают дополнительные меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-следственное управление СК по ДНР сообщило, что с 25 по 26 ноября впервые за последние 12 месяцев в ДНР не зафиксировано обстрелов жилых районов. Российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта. В Макеевке попытка украинского дрона атаковать запасы зерна была предотвращена с помощью системы защиты «Купол Донбасса».

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    27 ноября 2024, 08:42 • Новости дня
    ВСУ использовали строительные машины в Курской области из-за нехватки техники

    ВСУ из-за нехватки техники применили строительные самосвалы под Суджей

    Tекст: Мария Иванова

    ВСУ начали использовать строительные самосвалы под Суджей в связи с нехваткой военной техники, сообщили бойцы спецназа «Ахмат», наблюдающие за ситуацией с помощью БПЛА.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с нехваткой техники в районе Суджи, сообщает РИА «Новости». По словам оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным «Элджей» из группы спецназа «Ахмат», ВСУ вынуждены использовать гражданский транспорт, включая строительные самосвалы.

    «Когда контрнаступление наших началось, было видно, как множество техники отступает за Суджу. Сейчас технику редко наблюдаем», – отметил собеседник агентства.

    Оператор FPV-дрона с позывным «Омут» добавил, что в последний месяц почти не замечает техники ВСУ на участке к северо-востоку от Суджи. Он подчеркнул, что иногда ВСУ используют строительные самосвалы, которые бросают на месте. Также «Омут» сообщил, что операторы БПЛА чаще всего наблюдают пикапы вместо специализированной военной техники.

    С 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 тыс. военных.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки по гражданским объектам. Он подчеркнул, что противник получит ответ, а все задачи России будут выполнены.

    В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).

    Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья, он также похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца с позывным «Хохол» за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины.

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    27 ноября 2024, 04:51 • Новости дня
    Свыше 20 тыс. морпехов награждены за героизм в СВО

    Более 20 тыс морпехов получили награды, 26 удостоены звания Героя России

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше 20 тыс. морских пехотинцев награждены за героизм в ходе спецоперации на Украине, 26 из них получили звание Героя России, сообщил главком ВМФ РФ Александр Моисеев.

    Как передает ТАСС, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом России, объявил о награждении свыше 20 тыс. морских пехотинцев государственными наградами за проявленный героизм в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, из этого числа 26 военнослужащих удостоены звания Героя России.

    Моисеев отметил, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что с первых дней операции морпехи с честью выполняют боевые задачи на сложных направлениях. В числе посмертно удостоенных звания Героя России находятся майор Владимир Чепа, капитан Владимир Носов, старший лейтенант Михаил Васильев и другие.

    Главком ВМФ также сообщил, что за вклад в спецоперацию некоторые подразделения морской пехоты получили почетные наименования и награды. Так, отдельной бригаде Северного флота и другим подразделениям были присвоены звания «гвардейские», а также ордена Жукова и Ушакова.

    В поздравительной телеграмме адмирал выразил надежду, что морские пехотинцы продолжат с честью выполнять поставленные задачи и вернутся домой с победой. Он подчеркнул значимость девиза морпехов: «Где мы, там – победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Магомед Исбакиев из Дагестана был посмертно удостоен звания Герой России за героизм при выполнении боевой задачи в Херсонской области, где его группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 противников. Он стал тринадцатым дагестанцем, получившим это почетное звание за время специальной военной операции.

    Российские военные под командованием Бадмы Дорджиева успешно отбивали атаки украинских сил на протяжении десяти дней, нанеся противнику значительный урон и сохраняя свои позиции. Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации.


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    27 ноября 2024, 07:37 • Новости дня
    Марочко сообщил о жалобах ВСУ на давление российских войск у Макеевки и Невского

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выразили недовольство командованию из-за усиленного давления российских войск в районе Макеевки и Невского, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, солдаты ВСУ испытывают серьезное давление со стороны ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР, передает ТАСС.

    По словам Марочко, украинские разведданные показывают, что давление осуществляется на протяжении длительного времени и затрагивает также Новоегоровку, Петровское (украинское название – Грековка), Новолюбовку, Ивановку и Терны.

    Эксперт отметил, что российские войска имеют значительное преимущество в численном составе, вооружении и технике, что привело к потере позиций украинской стороной на некоторых участках фронта. Солдаты ВСУ в перехваченных данных выражают опасения, что одновременные активные боевые действия могут негативно сказаться на обороноспособности украинских сил в данных районах.

    Ранее российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки. До этого российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска, захватила центр Часова Яра, закрепилась на окраине Купянска.

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    27 ноября 2024, 06:16 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 10 беспилотников

    В Ростовской области ПВО уничтожила 10 БПЛА без жертв и разрушений

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над Родионово-Несветайским районом Ростовской области, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел ночью, и пострадавших, как и разрушений на земле, не зафиксировано, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Он отметил: «Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет».

    Этот инцидент подчеркивает важность эффективной работы ПВО в регионе, который регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные силы совершили пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотников на Энергодар и территорию Запорожской атомной электростанции. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории страны. В Брянской области силами ПВО обнаружен и уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений нет, службы работают на месте.

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