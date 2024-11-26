  • Новость часаФСБ объявила о высылке британского дипломата
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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

    3 комментария
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

    16 комментариев
    26 ноября 2024, 14:45 • Новости дня

    Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ на Харьковском направлении

    Кадыров показал кадры ликвидации украинских позиций под Стрелечьей

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, демонстрирующую уничтожение украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале кадры, на которых видно уничтожение позиций ВСУ в районе Стрелечья на Харьковском направлении. На видеозаписи, которую он опубликовал, представлены действия группы «Канады» из отряда «Охотника» спецназа «АХМАТ».

    Кадыров отметил, что в ходе операции был уничтожен подвезенный боекомплект, а также регулярно ликвидируются силы противника.

    «Харьковское направление. Работает группа «Канады» легендарного отряда «Охотника» спецназа «АХМАТ». Наши бойцы успешно отрабатывают по позициям противника в районе населенного пункта Стрелечья», – написал он в своем сообщении.

    Он также выразил чеченскими бойцами, добавив: «Так держать, ребята! Мы гордимся вами!»

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области.

    25 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки успешно перехватили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.

    Кроме восьми баллистических ракеты, уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, сообщается в Telegram-канале ведомства. В дополнение к этому, силы ПВО также перехватили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    На прошлой неделе Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории, на этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области.

    В понедельник Telegram-каналы сообщили, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

    В четверг президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    Стало известно о бегстве ВСУ из Ильинки и Романовки
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска продолжают зачищать «огневой мешок» южнее Курахово, а украинские боевики отступили из нескольких населенных пунктов под огнем, понеся значительные потери.

    По его словам, российские войска зачищают «огневой мешок» южнее города Курахово в ДНР, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что пути отступления подразделений ВСУ находятся под огневым контролем российских сил.

    «Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», – рассказал он.

    По его словам, подразделения ВСУ, пытаясь выйти из «огневого мешка», несут значительные потери из-за огневого контроля со стороны российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили село Романовка в ДНР, а также прорвали оборону ВСУ в Курахово. Ранее сообщалось, что ВС России выбили ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища.

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    26 ноября 2024, 01:19 • Новости дня
    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции

    Во Франции завершили подготовку 2,3 тыс украинских солдат из 155-й бригады ВСУ

    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских солдат из бригады «Анна Киевская» вернулись на Украину для участия в боевых действиях после завершения подготовки.

    Около 2,3 тысячи украинских солдат, обученных во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что бригада «Анна Киевская» покинула Францию и направляется на украинский театр боевых действий.

    Обучение украинских солдат завершилось 14 ноября и включало три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Французские военные в количестве полутора тысяч человек участвовали в подготовке украинцев.

    В ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, Лекорню отметил, что Франция готова продолжать обучение украинских военных и наращивать возможности подготовки таких бригад.

    Российские власти неоднократно заявляли, что США и НАТО участвуют в конфликте на Украине не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Кремль утверждает, что накачивание Украины западным оружием мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция завершила обучение и оснащение украинской бригады «Анна Киевская» на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование. Франция также планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что может усилить нагрузку на собственные ВВС.

    Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, при этом Bloomberg отмечает, что ключом к решению этой проблемы становится использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.

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    26 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow

    Великобритания тайно передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow

    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.

    Британия несколько недель назад поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает Bloomberg. Передача ракет состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера. Согласно источникам агентства, о поставке не объявляли публично, и не сообщалось точное количество ракет, а также дата их прибытия.

    Ракеты были отправлены до разрешения США и Британии на применение дальнобойного оружия для ударов с украинской территории вглубь России. 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО дали разрешение на использование такого оружия, после чего британские и американские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях.

    Россия в ответ применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, подчеркнув, что дальнейшая эскалация Западом может повлечь тяжелые последствия для него самого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения, и отмечает, что это решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны около Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены пять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, танк, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожена станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Дачного и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Отражены три контратаки формирований 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина. Уничтожен склад боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 14-й бригады нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты 68-й пехотной, 151-й механизированной бригад ВСУ и 132-й бригады теробороны рядом с Гродовкой, Даченским, Миролюбовкой, Димитровым и Правдовкой ДНР, перечислили в Минобороны.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, 203-мм самоходную артустановку «Пион», 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины у Лебедевки и Казачьей Лопани. Потери ВСУ при этом составили до 115 военнослужащих, танк и 122-мм гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    Накануне сообщалось что ВС России освободили село Романовка в ДНР.

    За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

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    26 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удары по ВСУ в Ровенской области повредили аэродром и склады в Староконстантинове

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине, нанесенных по энергоинфраструктуре, были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    Удары по инфраструктуре и военным объектам на Украине были нанесены в нескольких областях, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Ровенской области повреждена энергоинфраструктура и логистический узел, а также поражены личный состав и техника вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Кроме того, в Хмельницкой области удары пришлись на аэродром и склад в Староконстантинове. Лебедев отметил, что обстрелы были произведены в ночь на вторник, и уточнил, что пораженные объекты являются важными для украинской военной инфраструктуры.

    В Тернопольской области удары были нанесены по месту хранения военной техники ВСУ. Также пострадала местная инфраструктура, возникли перебои с электричеством. По словам Лебедева, удары нанесли серьезный урон военным объектам региона.

    Ранее на западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздавались взрывы. А в минувшее  воскресенье российские войска нанесли удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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    25 ноября 2024, 22:19 • Новости дня
    Лондон усилил антироссийскую кампанию из-за провала на Украине

    Российское посольство: Британия активизировала антироссийскую пропаганду в СМИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские власти активизировали антироссийскую кампанию, реагируя на осознание провала своего плана на Украине, утверждает российское посольство в Лондоне.

    Российское посольство в Лондоне сообщило, что британские власти усилили антироссийскую кампанию в СМИ, передает ТАСС. По мнению российских дипломатов, это связано с осознанием провала так называемого украинского проекта, на который Лондон делал большую ставку. В комментарии посольства говорится о том, что Британия рассчитывала на стратегическое поражение России, но столкнулась с противоположным эффектом.

    Российские дипломаты считают, что британская пропагандистская машина ответила на неудачи в зоне специальной военной операции лихорадочными вбросами абсурдных антироссийских сюжетов в подконтрольные СМИ. Среди таких сюжетов упоминаются конспирологические истории о пролетах неопознанных беспилотников над военными базами и кораблями Британии, а также алармистские заявления о якобы значительной российской киберугрозе.

    Кроме того, российские дипломаты отмечают, что в британских СМИ обсуждаются неподтвержденные детали квазисудебных процессов, связанных с другими провокациями против России, такими как «дело Скрипалей» и недавние инциденты, включая складские пожары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что страна не намерена отправлять своих военнослужащих на Украину. Британия обновила санкционный список, включив в него «Альфастрахование», ВСК и 30 танкеров, обвиняя их в поддержке российского правительства. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курской области, сообщил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

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    25 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Медведев заявил о влиянии нового оружия на СВО

    Медведев: новый арсенал изменил каноны, тактику и стратегию войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ход специальной военной операции (СВО) продемонстрировал значительные изменения в канонах войны из-за появления новых видов вооружений, передает ТАСС. Медведев подчеркнул, что прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов.

    «Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменились», – заявил он.

    Политик также указал на то, что изменения в стратегии войны касаются не только беспилотных летательных аппаратов, но и других видов техники, таких как танки, самолеты и ракеты. Эти новые виды вооружений оказали значительное влияние на тактику и стратегию ведения боевых действий, что требует адаптации и корректировки традиционных подходов к войне.

    Медведев отметил, что современные вооруженные силы должны быть готовы к более гибкому использованию новых технологий в боевых условиях. Он также подчеркнул важность адаптации к изменениям в военной стратегии и тактике в связи с внедрением новых средств вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предупредил Европу о неприемлемом ущербе от ракетной системы «Орешник», которую невозможно сбить существующими средствами противоракетной обороны.

    Медведев заявил, что Россия в основном полагается на собственное производство вооружений в условиях гибридной войны с НАТО, но также сотрудничает с другими странами. Медведев подчеркнул, что конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство.

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    25 ноября 2024, 23:52 • Новости дня
    В зону СВО решили отправить 26-й казачий батальон

    Атаман ВсКО сообщил о формировании 26-го добровольческого казачьего батальона для СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Виталий Кузнецов заявил о скором отправлении 26-го казачьего батальона в зону специальной военной операции и подчеркнул значимость вовлечения молодежи в развитие казачества.

    26-й добровольческий казачий батальон готовится к отправке в зону специальной военной операции. Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов отметил, что на передовой уже находятся более 250 атаманов. В разговоре о развитии казачества он подчеркнул важность вовлечения молодежи и создания казачьих обществ в регионах Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

    Кузнецов рассказал о продолжающейся работе по формированию казачьих обществ в новых регионах, включая взаимодействие с силовыми структурами и МЧС.

    Особое внимание уделяется привлечению молодежи: свыше 300 тыс. человек обучаются на казачьих образовательных программах, а по всей стране открыты 32 кадетских казачьих корпуса.

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    26 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    Танк Т-80 с «царь-мангалом» облегчил наступление на Южно-Донецком направлении

    Минобороны РФ показало модернизированный танк Т-80 с защитными сооружениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Танк Т-80 мотострелкового соединения с «царь-мангалом» успешно поразил позиции ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на Южно-Донецком направлении, несмотря на помехи FPV-дронов.

    Минобороны РФ продемонстрировало работу модернизированного танка Т-80 в зоне СВО, сообщает РИА «Новости». Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Восток» использовали танк для поражения опорного пункта ВСУ, что облегчило наступление штурмовых групп на Южно-Донецком направлении. Танк был доработан с целью улучшения защиты от вооружений противника.

    Танкисты вышли на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и применили 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды по позициям противника. В результате были уничтожены пулеметные точки и укрепления, что обеспечило огневую поддержку наступающим пехотным группам. Стрельба велась на дистанции до 800 метров, несмотря на попытки противника использовать FPV-дроны для помех.

    По словам командира взвода с позывным «Уфа», «проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины». Он добавил, что танк оснащен «царь-мангалом» – защитными сооружениями, а также цепями, решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, кроме того, предусмотрен противоминный колейный трал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    Медведев также отметил, что поставка новых и отремонтированных танков в войска России за последние три года увеличилась почти в восемь раз.

    В течение недели Вооруженные силы России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, как сообщило российское Минобороны.

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    26 ноября 2024, 02:54 • Новости дня
    National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Журнал National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

    Как сообщает National Review, решение США о разрешении использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов с украинской территории вглубь России было принято слишком поздно, чтобы быть максимально эффективным. Журнал отмечает, что решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Джо Байден, возможно, стремится предоставить Украине больше возможностей до смены власти в Белом доме.

    По словам президента России Владимира Путина, США и их союзники по НАТО ранее разрешили применение дальнобойного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. В ответ Россия применила новые баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин подчеркнул, что провокации Запада могут обернуться тяжелыми последствиями в случае эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход к конфликту на Украине, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

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    26 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Россия нанесла удар по наемникам в Житомирской области

    Российские войска поразили пункты дислокации наемников из Латинской Америки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Житомирской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, среди которых были представители из Латинской Америки.

    Как передает РИА «Новости», российские войска нанесли удары по различным целям на Украине, включая пункт размещения иностранных наемников в Житомирской области. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что среди наемников были представители из Латинской Америки.

    Лебедев также указал, что в Одесской области удары пришлись по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска. В Киеве и его пригороде поражены пункты временной дислокации ВСУ, производство беспилотников и ремонтный цех.

    В Ровенской области цели включали энергоструктуру, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове, Хмельницкой области, удары были нанесены по военному аэродрому и складу. В Тернопольской области пострадали инфраструктура, полигон и место хранения военной техники, в результате чего в городе частично пропал свет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что рядом с ним жили около 100 наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне ВСУ, включая выходцев из Колумбии, Боливии и Мексики. Издание также сообщало, что камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника из ВСУ.

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    26 ноября 2024, 01:52 • Новости дня
    National Review обвинил Байдена в безответственности по Украине

    National Review раскритиковал стратегию Байдена в поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Как сообщает РИА «Новости», журнал National Review подверг критике подход Джо Байдена к конфликту на Украине. В публикации сказано, что администрация Байдена явно демонстрирует безответственность и недостаточное стратегическое мышление. В статье отмечается, что американский президент медлил в предоставлении Украине необходимых систем вооружения, несмотря на просьбы Киева.

    Журнал указывает, что решение разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории было запоздалым. Это, по мнению авторов, связано с желанием дать украинским военным больше возможностей до вступления в должность Дональда Трампа.

    В публикации National Review говорится: «Неохотное согласие Байдена на одну из запросов Украины ставит под сомнение его стратегическое мышление, каким бы оно ни было». Также указывается, что если единственной причиной разрешения на использование ATACMS стало опасение, что Трамп может этого не сделать, то это является обвинительным актом в адрес администрации Байдена.

    Издание подчеркивает, что действия Байдена привели Украину в положение, когда ее население настроено просить о мире, а Запад может столкнуться с очередным замороженным конфликтом. Это, в свою очередь, ухудшит безопасность в Европе. Публикация резюмирует, что администрация оставит Трампу «плохое положение дел», которое заметно ухудшилось.

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что представители администрации Трампа часто говорят о мире и мирных планах, в то время как действующая администрация предпочитает провокации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны». По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины перед возможным возвращением Трампа в Белый дом.

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    26 ноября 2024, 04:48 • Новости дня
    Депутат Госдумы предсказал провокации против России до конца срока Байдена

    Толмачев заявил о возможных провокациях против России до окончания полномочий Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Александр Толмачев заявил, что провокации против России возможны до завершения срока президента США Джо Байдена, отметив роль журналистов в их подготовке.

    Провокации в отношении России могут происходить до окончания полномочий президента США Джо Байдена, сообщает РИА «Новости». Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что напряженность будет увеличиваться, а провокации могут быть подготовлены аффилированными журналистами.

    Толмачев также отрицает, что Россия могла бы использовать «отравленные» посылки в качестве метода воздействия. «Для врага у нас всегда готовы 'Орешник', 'Гвоздика', 'Гиацинт', 'Пион' и другая флора, а подлые жесты нам ни к чему», – заявил депутат.

    Контекстом его высказывания стало крушение самолета DHL около Вильнюса. Британская газета Times изложила версию о возможной причастности Москвы к инциденту через «посылки, способные взорвать самолет». Самолет летел из Лейпцига в Вильнюс, в результате крушения погиб пилот, гражданин Испании, а трое пострадавших находятся в больницах.

    Полиция и прокуратура Литвы начали расследование, рассматривая версию теракта, однако конкретных данных пока нет. Times сообщала, что в логистических центрах DHL в Британии и Германии произошли инциденты с посылками, за которые, по версии газеты, могла быть ответственна российская военная разведка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию Министерства энергетики США в Айдахо для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак» сообщило издание Defense One.

    Западные политики и эксперты нашли новый повод для обвинений в адрес России после разрыва двух подводных кабелей в Балтийском море. КНДР обвинила США в враждебных действиях, которые могут привести к реальной войне на Корейском полуострове, и потребовала прекратить провокации.

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