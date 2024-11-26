Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны около Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Были отражены пять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, танк, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожена станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Дачного и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.

Отражены три контратаки формирований 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина. Уничтожен склад боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 14-й бригады нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты 68-й пехотной, 151-й механизированной бригад ВСУ и 132-й бригады теробороны рядом с Гродовкой, Даченским, Миролюбовкой, Димитровым и Правдовкой ДНР, перечислили в Минобороны.

Отражены девять контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, 203-мм самоходную артустановку «Пион», 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины у Лебедевки и Казачьей Лопани. Потери ВСУ при этом составили до 115 военнослужащих, танк и 122-мм гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

Накануне сообщалось что ВС России освободили село Романовка в ДНР.

За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.