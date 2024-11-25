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ВС России освободили село Романовка в ДНР
ВС России выбили ВСУ из села Романовка в ДНР
Российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Как указал Рогов, российские войска оттеснили подразделения ВСУ в селе Романовка, расположенном к югу от города Курахово в Донецкой народной республике. По его словам, российские силы применили стремительный удар, что позволило выбить украинские подразделения из населенного пункта, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщил, что российские войска также проводят зачистку от украинских подразделений в Елизаветовке, находящейся южнее Курахово в ДНР. Напомним, 22 ноября Минобороны сообщило, что российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.