Российские войска выбили отряды ВСУ из Елизаветовки в ДНР

Как сообщает Financial Times, были завербованы сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть, связанную с группировкой хуситов.

Американские дипломаты полагают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

Ранее Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий, но подтверждении этих данных не предоставил.