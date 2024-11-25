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Российские войска выбили отряды ВСУ из Елизаветовки в ДНР
Рогов сообщил о зачистке Елизаветовки от украинских войск
Российские войска проводят зачистку от украинских подразделений в Елизаветовке, находящейся южнее Курахова в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.
Рогов подчеркнул, что в южной части Курахова идут активные боевые действия, и противник был выбит из Елизаветовки, передает ТАСС.
«В кармане южнее Курахова идут активные боевые действия в селе Романовка, противник выбит из Елизаветовки, идет зачистка населенного пункта от остатков противника», – заявил он.
Напомним, 22 ноября Минобороны сообщило, что российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.