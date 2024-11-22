Tекст: Валерия Городецкая

В частности, подразделения группировки войск «Центр» освободили Ленинское, Новоалексеевку, Новоселидовку, Ильинку и Новодмитровку, отразив многочисленные контратаки и нанеся серьезный урон вооруженным формированиям противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских сил на этом направлении составили более 2680 военнослужащих, также уничтожены две боевые машины пехоты Bradley, 17 боевых бронированных машин и 36 орудий полевой артиллерии. В числе уничтоженной техники также были машины западного производства, такие как американские бронетранспортеры М113 и турецкие бронемашины Kirpi.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Макаровка и нанесли поражение ряду украинских бригад, включая морскую пехоту и национальную гвардию. Потери противника здесь составили до 975 военнослужащих, семь танков, включая немецкие Leopard, и 15 артиллерийских орудий.

На Харьковском направлении и территории Курской области успешно действовали подразделения группировки войск «Север», нанеся поражение различным украинским подразделениям и уничтожив семь танков, включая немецкие Leopard, и 73 боевые машины пехоты.

За эту неделю подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Дальнее в ДНР, нанеся значительное поражение противнику. Потери украинских сил в этом направлении превысили 3845 военнослужащих, также были уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и 16 складов с боеприпасами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой народной республике. Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что более половины территории Дзержинска в Донецкой народной республике находится под контролем российских войск.