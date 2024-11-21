Tекст: Мария Иванова

Кроме того, было нанесено поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ около Червоного, Северска, Веролюбовки, Дачного и Курахово ДНР. Отражена контратака формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили до 380 военнослужащих, британская 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и четыре американских 105 мм орудия М119. Уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 2-й, 14-й бригад нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты, 68-й пехотной, 100-й механизированной, 241-й бригады теробороны, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Гродовки, Сухого Яра, Даченского, Ульяновки, Димитрова и Правдовки ДНР, отчитались в Минобороны.

Были отражены 11 контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты, 68-й егерской бригад ВСУ, 117-й, 151-й механизированных, а также и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

Потери противника составили более 385 военнослужащих, две американские машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113, бронемашина, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артустановки «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира», перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины и 116-й бригады теробороны у Лебедевки и Казачьей Лопани Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 бронемашин и 122 мм гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 28-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны рядом с Купянском, Загрызово, Глушковкой Харьковской области и Красным Лиманом в ДНР. Были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, две машины пехоты, бронемашину, американскую 155 мм гаубицу М198, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артустановки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

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