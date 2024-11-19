Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Также было нанесено поражение живой силе и технике 12-й и 14-й бригад нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты, 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ около Леонидовки, Белицкого, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. В итоге ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы, 13-й бригады нацгвардии, 57-й мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском, Глубоким и Избицким Харьковской области. Были отражены две контратаки штурмовых групп противника, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили до 135 военнослужащих, танк, две машины пехоты, четыре бронемашины, 122-мм гаубица Д-30 и станция РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле Купянска, Загрызово и Кругляковки Харьковской области.

Отражены три контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 122-мм самоходную арт установку «Гвоздика», американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ «Анклав-Н», перечислили в Минобороны.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Было нанесено поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной , 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ у Янтарного, Антоновки, Дачного, Успеновки и Курахово ДНР.

Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, танк, три американских бронетранспортера М113, бронемашина, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре американских 105-мм орудия М119. Уничтожена станция РЭБ борьбы «Нота», сообщил Конашенков.

Накануне стало известно, что российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР. В минувшие выходные сообщалось, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. А в целом за прошлую неделю российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов.