Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.5 комментариев
Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
В течение недели ВС России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, сообщило российское Минобороны.
Группировка «Север» нанесла удары по противнику, уничтожив значительное количество живой силы и техники, в том числе танки Challenger и Leopard, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Потери украинской стороны составили более 2760 военных и значительное количество техники.
В Харьковской области группировка «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка и отразила 17 контратак ВСУ. Украинская сторона потеряла более 3435 военнослужащих и значительное количество техники, включая западные артиллерийские установки.
Группировка «Центр» освободила Вознесенку, Волченку и Степановку. На этом направлении украинские формирования потеряли свыше 3235 военнослужащих и значительное количество западной техники.
Группировки «Юг» и «Восток» также нанесли существенные потери украинским войскам, освободили Ровнополь и отбили множество контратак. ВСУ лишились более 4715 военнослужащих в результате действий российской группировки «Юг» и до 960 человек из-за действий «Востока».
ВС России уничтожили 10 управляемых авиабомб и 24 снаряда РСЗО HIMARS.
За прошлую неделю российские войска освободили от ВСУ шесть населенных пунктов.
В пятницу глава комиссии ОП России по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские войска выбиты из Новодаровки в Запорожской области.