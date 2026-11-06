Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
ВКС России ударили по электроподстанции в районе Сум бомбой ФАБ-500
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) с помощью авиационной бомбы ФАБ-500 нанесли удар по электроподстанции в районе Сум, сообщило Министерство обороны.
Удар наносился оперативно-тактической авиацией ВКС России. «В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что в результате авиационного удара цель была успешно поражена, что подтверждается кадрами объективного контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские военные нанесли удар беспилотниками по энергетическому комплексу ВСУ в Днепропетровской области.
Во вторник компания «Укрэнерго» заявила об одном из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
В сентябре группировка российских войск «Север» нарастила интенсивность ударов по ВСУ в Сумской области.