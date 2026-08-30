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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    17 комментариев
    30 августа 2026, 11:17 • Новости дня

    Украинцы захотели лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста

    На Украине появилась петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте офиса президента Украины появилась петиция с требованием лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста из-за его отношения к русскому языку.

    На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом забрать у рэпера Потапа статус заслуженного артиста Украины, передает РИА «Новости». Авторы инициативы обвиняют музыканта в поддержке русского языка и неуважении к украинской культуре.

    «Лишить Потапенко Алексея Андреевича (Потап) звания заслуженного артиста Украины за систематическое публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре», – сказано в тексте обращения. В документе подчеркивается, что артист регулярно предлагает русский язык как альтернативу и выступает за его распространение в стране.

    Обращение зарегистрировали 28 августа. К настоящему моменту оно собрало более 4,8 тыс. подписей из 25 тыс., необходимых для рассмотрения. Ранее, 9 июня, украинские СМИ сообщали об исчезновении табличек Потапа и Насти Каменских с аллеи звезд в Киеве.

    Борьба с русским языком на Украине активизировалась после 2014 года. В 2019 году был принят закон о государственном языке, обязывающий использовать украинский во всех сферах. В декабре 2023 года парламент ужесточил ограничения для русского языка, предоставив при этом поблажки другим национальным меньшинствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Украины Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    В том же месяце городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в развлекательных заведениях.

    В прошлом году украинский продюсер Игорь Кондратюк призвал полностью игнорировать творчество Андрея Данилко из-за исполнения композиций на русском языке.

    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    29 августа 2026, 12:53 • Новости дня
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

    Зеленский подтвердил факт нахождения военного объекта вблизи гражданской инфраструктуры, передает ТАСС. Владимир Зеленский отметил, что по факту инцидента начато расследование.

    «Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами другой жилой застройки быть не может», – написал он в своем Telegram-канале.

    О чрезвычайном происшествии ему доложили премьер-министр Сергей Корецкий и руководитель МВД Иван Выговский. Ликвидация возгорания продолжается при участии более 300 спасателей. Из-за инцидента движение по расположенной рядом трассе М-06 перекрыто.

    Накануне глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал этот инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (8)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС

    Фицо: ЕС совершает стратегическую ошибку, поддерживая Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политика Европейского союза по поддержке вооруженного конфликта на Украине является серьезным стратегическим просчетом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Позиция Брюсселя в отношении украинского кризиса является глубоко ошибочной, считает Фицо, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», – подчеркнул политик в ходе программы «Субботние диалоги».

    Фицо также выразил уверенность в невозможности военного решения текущего конфликта. По его мнению, достижение прочного мира на европейском континенте недостижимо без участия России.

    В прошлом месяце Фицо отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине коалицию.

    До этого политик отверг возможность выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву.

    В конце прошлого года глава словацкого правительства назвал соседнюю страну поглощающей миллиарды евро черной дырой.

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    30 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Христофору: Планы ЕС по выделению денег Киеву сорваны из-за признания Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о размещении складов с боеприпасами рядом с жилыми домами под Киевом сорвали планы по приостановке масштабной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

    «Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

    По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

    В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

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    29 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.

    В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.

    Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.

    В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.

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    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    30 августа 2026, 05:25 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар
    В результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В промышленной зоне города Кириши из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Над территорией Ленинградской области было сбито 42 беспилотных летательных аппарата, сообщил Дрозденко в «Максе».

    «В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание, экстренные службы работают на месте», – сказано в сообщении.

    Отмечается, что боевая работа по отражению атаки продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.

    Дрозденко сообщал об уничтожении 30 беспилотников в Ленинградской области.

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    29 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны охвата российских спутников

    Сибига: Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны спутников «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев направил ноту в Международный союз электросвязи, требуя вывести украинскую территорию из зоны обслуживания российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет», сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, соответствующая нота была передана в бюро радиосвязи МСЭ через украинское постоянное представительство при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Киевские власти заявили, что низкоорбитальная группировка спутников может создать проблемы для ВСУ.

    Сибига призвал зарубежных партнеров Украины поддержать эту позицию в международной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    Президент Владимир Путин заявил, что процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    Испанская газета El Mundo при этом сообщила о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы Starlink российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

    Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути.

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    30 августа 2026, 07:27 • Новости дня
    ПВО сбила 62 беспилотника в Ленинградской области
    ПВО сбила 62 беспилотника в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области ПВО уничтожила 62 дрона, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области», – заявил глава области в «Максе».

    Он выразил благодарность силам ПВО за защиту региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ростовской областью за ночь сбили порядка 15 дронов.

    В промышленной зоне города Кириши в Ленинградской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Telegraph: Российская ракета «Бандероль» заблокировала украинские порты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование Россией новейшей крылатой ракеты «Бандероль» сыграло решающую роль в блокировке портовой инфраструктуры на Украине, пишет британское издание The Daily Telegraph.

    По версии The Daily Telegraph, с конца июля эти боеприпасы «превратили черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону, закрытую для грузовых судов», передает ТАСС. В результате в Черноморске и Одессе коммерческое судоходство практически остановилось.

    Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил, что с 20 июля по 20 августа из Одессы выходило в среднем лишь одно судно в сутки. Ранее этот показатель достигал восьми кораблей.

    Зарубежные журналисты отмечают резкое падение экспорта зерна, обеспечивающего 60% всех экспортных доходов Киева. В первой половине августа поставки сократились на 75% в годовом исчислении. Экономисты прогнозируют, что к концу года страна может потерять 1,5% ВВП из-за простоя черноморских гаваней.

    Ранее французское издание Le Monde сообщило о полной парализации работы крупных портов Украины.

    Систематические российские удары в четыре раза сократили объемы перевозок через черноморский коридор.

    Крупные торговые суда перестали заходить в гавани Большой Одессы.

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    30 августа 2026, 09:14 • Новости дня
    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, огонь охватил ряд объектов на правом берегу Днепра, над городом виден густой дым, передают «Вести».

    Сообщается, что Киев находится под атакой почти 80 часов, горят складские помещения, дома и автомобили. Власти сообщают, что в Подольском районе после удара загорелись склады, также повреждены объекты инфраструктуры.

    Кроме того, серия ударов ракет и беспилотников нанесена по Харькову. Прилеты зафиксированы в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Утром продолжается ликвидация пожара в Голосеевском районе столицы.

    «Именно оттуда валит столб дыма, который видно на весь Киев», – говорится в публикации.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Накануне ВС России нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области после попадания БПЛА возник пожар с последующей детонацией.

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    29 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей, в том числе медицинские работники, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, пять человек, включая сотрудников скорой помощи, получили ранения при атаках со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Все они госпитализированы.

    «При ударах ВСУ пострадали пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи», – сообщили в региональном оперативном штабе.

    Уточняется, что ранения получили две женщины-фельдшера. Кроме того, в поселке Октябрьский в результате детонации беспилотника местная жительница получила осколочные ранения шеи и голени. В поселке Ракитное из-за взрыва FPV-дрона также пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь. Еще одна мирная жительница была ранена в Шебекино.

    Двумя днями ранее в Шебекино при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи погиб фельдшер.

    До этого в результате ударов дронов по этому приграничному городу пострадали два мирных жителя.

    Сегодня утром оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении еще пятерых человек при обстреле двух муниципалитетов.

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    29 августа 2026, 15:27 • Новости дня
    Буданов назвал 1 октября точкой невозврата для украинского агроэкспорта

    Буданов предупредил о точке невозврата для украинского агроэкспорта

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предупредил о критическом сроке для решения проблем с экспортом украинской сельхозпродукции.

    Власти Украины обозначили 1 октября как критический рубеж для урегулирования логистических трудностей с вывозом сельскохозяйственной продукции из страны, передает ТАСС.

    «Мы работаем над поиском решения. Ведем переговоры с несколькими странами, чтобы достичь соглашения между всеми участниками, чтобы обеспечить вывоз [продукции]. У нас есть время до 1 октября. Это такая точка невозврата», – заявил Буданов на форуме «Украина завтра».

    Он подчеркнул, что главная проблема украинского аграрного сектора заключается в его полной зависимости от экспорта из-за отсутствия мощностей для собственной переработки урожая. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы, через которые традиционно проходил основной объем поставок.

    Украинские аграрии пытаются использовать альтернативные маршруты: порты на Дунае (Измаил, Рени, Усть-Дунайск), румынскую Констанцу, а также сухопутные пути к западным границам. Однако эти логистические каналы не способны компенсировать потери от блокировки одесских терминалов. Из-за невозможности реализовать урожай и нехватки средств для посевной площади под посевы на Украине уже начали сокращаться.

    Удары по портовой инфраструктуре в Одесской области в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор.

    Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о невозможности продать на внешних рынках 61 млн тонн украинского зерна.

    Украинские СМИ сообщили о падении отгрузок некоторых злаковых культур более чем в пять раз.

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    29 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    В Киеве отказались снижать верхний возраст мобилизации

    Офис Зеленского отказался снижать верхнюю границу возраста мобилизации

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины не собираются снижать верхнюю планку призывного возраста до 55 лет, несмотря на слухи о возможных изменениях в законодательстве, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

    По словам Палисы, украинские власти пока не планируют снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет, передает РИА «Новости».

    «Снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет пока не планируют», – заявил чиновник. Ранее украинский адвокат Вадим Гречковский допустил, что депутаты Верховной рады могут уменьшить нижнюю планку призыва с 25 до 23 лет уже осенью. Причиной возможных изменений он назвал вероятное снижение верхней границы до 55 лет, которая сейчас составляет 60 лет.

    Палиса также отметил, что поддерживает идею четкого срока службы, и подчеркнул необходимость постепенного перехода к контрактной армии.

    Депутаты Верховной рады обсуждают снижение призывного возраста для мужчин.

    Политолог Владимир Скачко предрек дальнейшее ужесточение мобилизации на Украине.

    На фоне жестких действий военкомов жители Тернополя вышли на массовый уличный протест.

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    29 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Замглавы офиса Зеленского отказался стать послом в США

    Замглавы офиса Зеленского Палиса отказался стать послом в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса принял решение отказаться от назначения на должность руководителя украинской дипломатической миссии в Вашингтоне.

    Палиса проинформировал о решении отказаться от назначения на пост посла США в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

    «Согласно законодательству, я не могу одновременно нести военную и дипломатическую службу. В то же время увольняться сейчас с военной службы – это противоречит моим моральным и жизненным принципам», – подчеркнул чиновник.

    В начале августа Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла в Соединенных Штатах.

    После этого украинские политики массово отказывались от вакантного дипломатического поста.

    В конце месяца власти рассматривали на эту должность кандидатуры Павла Палисы и Дмитрия Кулебы.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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