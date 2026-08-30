Украинцы захотели лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста

На Украине появилась петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста

Tекст: Елизавета Шишкова

На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом забрать у рэпера Потапа статус заслуженного артиста Украины, передает РИА «Новости». Авторы инициативы обвиняют музыканта в поддержке русского языка и неуважении к украинской культуре.

«Лишить Потапенко Алексея Андреевича (Потап) звания заслуженного артиста Украины за систематическое публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре», – сказано в тексте обращения. В документе подчеркивается, что артист регулярно предлагает русский язык как альтернативу и выступает за его распространение в стране.

Обращение зарегистрировали 28 августа. К настоящему моменту оно собрало более 4,8 тыс. подписей из 25 тыс., необходимых для рассмотрения. Ранее, 9 июня, украинские СМИ сообщали об исчезновении табличек Потапа и Насти Каменских с аллеи звезд в Киеве.

Борьба с русским языком на Украине активизировалась после 2014 года. В 2019 году был принят закон о государственном языке, обязывающий использовать украинский во всех сферах. В декабре 2023 года парламент ужесточил ограничения для русского языка, предоставив при этом поблажки другим национальным меньшинствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Украины Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

В том же месяце городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в развлекательных заведениях.

В прошлом году украинский продюсер Игорь Кондратюк призвал полностью игнорировать творчество Андрея Данилко из-за исполнения композиций на русском языке.