30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил местный телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», – говорится в публикации, размещенной в официальном Telegram-канале вещателя.
Согласно сведениям электронной карты министерства цифровой трансформации, в населенном пункте продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.
После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.
Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.