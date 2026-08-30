Взрывы прогремели в Николаеве и Чернигове

Tекст: Вера Басилая

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве был слышен взрыв, передает ТАСС.

Одновременно стало известно об аналогичном инциденте в северной части Украины. Информацию о взрыве в Чернигове распространили местные средства массовой информации. В этих и ряде других областей сработали сирены предупреждения об опасности.

Незадолго до этого режим воздушной тревоги вводился в Киеве. В украинской столице также фиксировались хлопки и активная работа систем противовоздушной обороны, после чего предупреждение было отменено.

Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.