30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Взрывы прогремели в Николаеве и Чернигове
Взрыв произошел в городе Николаеве, а спустя некоторое время сообщение о работе ПВО поступило из Чернигова, сообщили украинские СМИ.
Мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве был слышен взрыв, передает ТАСС.
Одновременно стало известно об аналогичном инциденте в северной части Украины. Информацию о взрыве в Чернигове распространили местные средства массовой информации. В этих и ряде других областей сработали сирены предупреждения об опасности.
Незадолго до этого режим воздушной тревоги вводился в Киеве. В украинской столице также фиксировались хлопки и активная работа систем противовоздушной обороны, после чего предупреждение было отменено.
Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
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