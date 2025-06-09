Убивший маму и сестру в Бельгии мальчик с Украины оказался ранее судимым

VTM: Убивший мать и сестру в Бельгии мальчик с Украины уже был в колонии

Tекст: Вера Басилая

Телеканал VTM Nieuws сообщил, что мальчик с Украины, подозреваемый в убийстве своей матери и сестры в бельгийском городе Хаасроде, ранее уже находился в колонии для несовершеннолетних, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал VTM Nieuws.

По данным канала, семья приехала с Украины и проживала в Бельгии последние три года. На прошлой неделе суд начал расследование двойного убийства после пожара, вспыхнувшего в доме семьи.

Известно также, что муж убитой сейчас воюет на стороне ВСУ и находится на фронте.

Ранее в бельгийском городе Хаасроде 16-летний сын украинки признался в убийстве своей матери и шестилетней сестры.

Женщина и девочка погибли при пожаре в доме, который сдавался для размещения украинских беженцев.