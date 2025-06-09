В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Убивший маму и сестру в Бельгии мальчик с Украины оказался ранее судимым
VTM: Убивший мать и сестру в Бельгии мальчик с Украины уже был в колонии
Мальчик с Украины, убивший свою мать и сестру в бельгийском городе Хаасроде, уже находился в колонии для несовершеннолетних, сообщил канал VTM Nieuws.
Телеканал VTM Nieuws сообщил, что мальчик с Украины, подозреваемый в убийстве своей матери и сестры в бельгийском городе Хаасроде, ранее уже находился в колонии для несовершеннолетних, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал VTM Nieuws.
По данным канала, семья приехала с Украины и проживала в Бельгии последние три года. На прошлой неделе суд начал расследование двойного убийства после пожара, вспыхнувшего в доме семьи.
Известно также, что муж убитой сейчас воюет на стороне ВСУ и находится на фронте.
Ранее в бельгийском городе Хаасроде 16-летний сын украинки признался в убийстве своей матери и шестилетней сестры.
Женщина и девочка погибли при пожаре в доме, который сдавался для размещения украинских беженцев.