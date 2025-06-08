7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Украинский подросток признался в убийстве матери и сестры в Бельгии
В бельгийском городе Хасроде 16-летний сын украинки признался в убийстве своей матери и шестилетней сестры, тела которых обнаружили с ножевыми ранениями после преднамеренного поджога дома.
В бельгийском городе Хасроде найдены мертвыми 46-летняя женщина с Украины и ее шестилетняя дочь, передает Deutche Welle (внесено в России в список иноагентов) . На телах обеих обнаружены ножевые ранения, а дом был преднамеренно подожжен. В совершении преступления после пяти часов допроса признался 16-летний сын погибшей.
Молодой человек сначала рассматривался полицией как жертва, во время пожара он находился в школе. Однако позже именно он стал главным подозреваемым. В связи с его несовершеннолетием дело будет рассматривать ювенальный суд, а подростка, вероятно, направят в закрытое учреждение.
Гибель женщины и ребенка произошла утром 6 июня. Соседи сообщили о дыме на улице Мильсестраат примерно в 9.30, а спустя час пожар был локализован. Пожарные обнаружили тела погибших в доме, попытки реанимировать девочку успехом не увенчались, также в огне погибла собака семьи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданина Украины Ивана Кузьмина подозревают в том, что он убил и расчленил россиянку Людмилу Лазаренко, убийство произошло в Перу в городе Юримагуас.