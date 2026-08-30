30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
FT: Наследный принц Лихтенштейна тайно расширил свою власть
Монархия Лихтенштейна втайне от народа одобрила масштабную консолидацию власти в руках наследного принца под видом легализации женского наследования, пишет Financial Times.
Правящая династия Лихтенштейна тайно проголосовала за расширение полномочий монархии, передает РБК. Княжеский дом пояснил, что изменения носили технический характер и лишь формально узаконили существующие практики.
Наследный принц Алоиз ранее объявил о праве женщин наследовать трон наравне с мужчинами. Однако за несколько дней до этого в замке Вадуц было утверждено решение, которое укрепило власть принца и ослабило контрольные функции его родственников.
До этих нововведений принц уже обладал широкими полномочиями: он мог налагать вето на законы, распускать парламент и отклонять результаты референдумов. В июне монарх пообещал заблокировать инициативу о легализации абортов, даже при поддержке граждан.
Правящий дом Лихтенштейнов считается самой богатой монаршей династией Европы. Состояние семьи базируется на доходах от частных активов. Княжество с населением около 40 тыс. человек не входит в Евросоюз, но является частью Шенгенской зоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, княжеский дом Лихтенштейна объявил о решении уравнять мужчин и женщин в правах престолонаследия.
В прошлом году великий герцог Люксембурга Анри официально отрекся от престола в пользу своего сына Гийома.
Весной британский парламент отменил право наследственных пэров на места в Палате лордов.