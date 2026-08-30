30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Роснедра заявили о гигантских запасах углеводородов на Дальнем Востоке
Глава Роснедр Казанов заявил о больших запасах углеводородов на Дальнем Востоке
Ресурсы углеводородов Дальнего Востока по объемам сопоставимы с крупнейшими нефтегазоносными провинциями мира. Об этом в преддверии Восточного экономического форума рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов.
«Объемы ресурсов углеводородов Дальнего Востока сопоставимы с крупнейшими провинциями мира», – сказал он. Крупнейшей нефтегазоносной провинцией в мире является бассейн Персидского залива. К крупным также относятся Западно-Сибирская, Мексиканская, Пермская и Венесуэльская провинции, передает РИА «Новости».
Глава Роснедр отметил, что Дальний Восток часто ошибочно называют «серым пятном» в геологии, хотя там открыто более 7800 месторождений различных полезных ископаемых. При этом значительная часть территории изучена хуже Западной Сибири из-за удаленности, сложного климата, рельефа, отсутствия инфраструктуры и исторического приоритета инвестиций в сибирский регион.
По словам Казанова, оценить точный объем неизведанных залежей невозможно. Однако ежегодные открытия новых месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе с применением новых методов прогнозирования, делают Дальний Восток весьма перспективным для развития минерально-сырьевой базы страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роснедр Олег Казанов
спрогнозировал воспроизводство запасов углеводородов по итогам текущего года.
Весной чиновник
анонсировал открытие десятков новых месторождений углеводородного сырья.
В прошлом году он
заявил о бесконечных запасах нефти в России при условии активной геологоразведки.