30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Минтранс сообщил о готовности России возобновить полеты на Кубу
Минтранс: Россия заинтересована в восстановлении полетов на Кубу
Россия готова возобновить полномасштабное авиасообщение с Кубой сразу после решения проблемы с нехваткой авиационного керосина на острове, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.
По словам Никитина, Россия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Кубой, как только нормализуется ситуация с топливом на острове, передает РИА «Новости».
«Мы заинтересованы в том, чтобы восстановить стабильное воздушное сообщение между нашими странами, находимся в постоянном контакте с кубинскими коллегами. Но для того, чтобы запустить полетные программы в прежнем объеме, необходимо создать абсолютно стабильные и безопасные условия для перевозчиков», – сообщил Никитин.
По словам главы Минтранса, главным препятствием сейчас является нехватка авиационного керосина на Кубе. Как только проблема с топливом будет решена, Россия сможет незамедлительно возобновить полетные программы в полном объеме. Эти заявления прозвучали в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
В феврале авиакомпании «Россия» и Nordwind изменили программу полетов на Кубу из-за сложностей с заправкой.
Позже глава Минтранса Андрей Никитин назвал наличие горючего главным условием для возобновления рейсов.
В начале августа кубинское министерство транспорта подтвердило продолжение совместной работы над перезапуском прямого авиасообщения.