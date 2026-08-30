Минтранс сообщил о готовности России возобновить полеты на Кубу

Минтранс: Россия заинтересована в восстановлении полетов на Кубу

Tекст: Вера Басилая

По словам Никитина, Россия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Кубой, как только нормализуется ситуация с топливом на острове, передает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы в том, чтобы восстановить стабильное воздушное сообщение между нашими странами, находимся в постоянном контакте с кубинскими коллегами. Но для того, чтобы запустить полетные программы в прежнем объеме, необходимо создать абсолютно стабильные и безопасные условия для перевозчиков», – сообщил Никитин.

По словам главы Минтранса, главным препятствием сейчас является нехватка авиационного керосина на Кубе. Как только проблема с топливом будет решена, Россия сможет незамедлительно возобновить полетные программы в полном объеме. Эти заявления прозвучали в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

В феврале авиакомпании «Россия» и Nordwind изменили программу полетов на Кубу из-за сложностей с заправкой.

Позже глава Минтранса Андрей Никитин назвал наличие горючего главным условием для возобновления рейсов.

В начале августа кубинское министерство транспорта подтвердило продолжение совместной работы над перезапуском прямого авиасообщения.