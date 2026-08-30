Женщина погибла при ударе ВСУ по шахте в ЛНР в День шахтера

Tекст: Вера Басилая

Пасечник сообщил в «Максе», что украинские военные целенаправленно выбрали для обстрела профессиональный праздник.

«Шахта законсервирована, ее деятельность поддерживают работники ГУП ЛНР «ГУРШ». Одна из них – ламповщица, к большому горю, погибла… Киевская хунта уже давно, не стесняясь, демонстрирует свое лицо – государства-террориста», – написал руководитель региона.

Также за последние сутки зафиксировано еще несколько обстрелов мирного населения. В Кременной пострадала супружеская пара в легковом автомобиле, а в Белокуракино местный житель получил ранения от удара беспилотника. Кроме того, в Брянке дрон атаковал автозаправочную станцию, в результате чего ранены две женщины.

В результате этих атак различные повреждения получили частные дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее 22 августа в результате атаки украинских беспилотников в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя.

19 августа в городе Рубежное украинские боевики ударили по машине аварийной бригады.