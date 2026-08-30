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    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    17 комментариев
    30 августа 2026, 14:35 • Новости дня

    Женщина погибла при ударе ВСУ по шахте в ЛНР в День шахтера

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли артиллерийский удар по законсервированному угольному предприятию шахте «Дуванная» в Краснодонском округе, в результате чего смертельные ранения получила сотрудница, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в «Максе», что украинские военные целенаправленно выбрали для обстрела профессиональный праздник.

    «Шахта законсервирована, ее деятельность поддерживают работники ГУП ЛНР «ГУРШ». Одна из них – ламповщица, к большому горю, погибла… Киевская хунта уже давно, не стесняясь, демонстрирует свое лицо – государства-террориста», – написал руководитель региона.

    Также за последние сутки зафиксировано еще несколько обстрелов мирного населения. В Кременной пострадала супружеская пара в легковом автомобиле, а в Белокуракино местный житель получил ранения от удара беспилотника. Кроме того, в Брянке дрон атаковал автозаправочную станцию, в результате чего ранены две женщины.

    В результате этих атак различные повреждения получили частные дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

    Ранее 22 августа в результате атаки украинских беспилотников в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя.

    19 августа в городе Рубежное украинские боевики ударили по машине аварийной бригады.

    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.

    В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.

    Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.

    В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.

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    30 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины

    Минобороны: ВС России готовят массированные удары по энергообъектам Украины

    Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины
    @ Omar Marques/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, сообщает Минобороны.

    Вооруженные силы приступили к подготовке масштабных атак по энергетической инфраструктуре сопредельного государства, сообщает Минобороны России.

    «В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России», – говорится в заявлении ведомства.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    В результате удара ВС России по Херсонской ТЭЦ объект получил повреждения.

    В августе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

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    30 августа 2026, 05:25 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар
    В результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В промышленной зоне города Кириши из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Над территорией Ленинградской области было сбито 42 беспилотных летательных аппарата, сообщил Дрозденко в «Максе».

    «В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание, экстренные службы работают на месте», – сказано в сообщении.

    Отмечается, что боевая работа по отражению атаки продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.

    Дрозденко сообщал об уничтожении 30 беспилотников в Ленинградской области.

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    29 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны охвата российских спутников

    Сибига: Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны спутников «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев направил ноту в Международный союз электросвязи, требуя вывести украинскую территорию из зоны обслуживания российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет», сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, соответствующая нота была передана в бюро радиосвязи МСЭ через украинское постоянное представительство при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Киевские власти заявили, что низкоорбитальная группировка спутников может создать проблемы для ВСУ.

    Сибига призвал зарубежных партнеров Украины поддержать эту позицию в международной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    Президент Владимир Путин заявил, что процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    Испанская газета El Mundo при этом сообщила о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы Starlink российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

    Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути.

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    30 августа 2026, 07:27 • Новости дня
    ПВО сбила 62 беспилотника в Ленинградской области
    ПВО сбила 62 беспилотника в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области ПВО уничтожила 62 дрона, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области», – заявил глава области в «Максе».

    Он выразил благодарность силам ПВО за защиту региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ростовской областью за ночь сбили порядка 15 дронов.

    В промышленной зоне города Кириши в Ленинградской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    30 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    ВС России поразили в Киеве промышленное предприятие со взрывчаткой для БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Ударные дроны атаковали промышленное предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества для изготовления боеприпасов и летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева, сообщает Минобороны. В результате атаки были успешно поражены складские помещения данного промышленного объекта.

    Выяснилось, что инфраструктура завода активно применялась в военных целях. В частности, научно-техническая компания «Умные боеприпасы» использовала эти площади для скрытного хранения взрывчатых веществ.

    Указанная инженерная организация специализируется на серийном выпуске беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, предприятие занимается созданием специализированных боеприпасов к дронам.

    Также ВС России с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Несколько дней назад российские военные поразили крупнейший киевский центр хранения ударных беспилотников «Сан-Парк».

    Неделей ранее армия России уничтожила столичный арсенал с термобарическими бомбами и боеприпасами для дронов.

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    30 августа 2026, 09:14 • Новости дня
    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, огонь охватил ряд объектов на правом берегу Днепра, над городом виден густой дым, передают «Вести».

    Сообщается, что Киев находится под атакой почти 80 часов, горят складские помещения, дома и автомобили. Власти сообщают, что в Подольском районе после удара загорелись склады, также повреждены объекты инфраструктуры.

    Кроме того, серия ударов ракет и беспилотников нанесена по Харькову. Прилеты зафиксированы в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Утром продолжается ликвидация пожара в Голосеевском районе столицы.

    «Именно оттуда валит столб дыма, который видно на весь Киев», – говорится в публикации.

    После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

    Накануне ВС России нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области после попадания БПЛА возник пожар с последующей детонацией.

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    30 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    ВС России установили контроль над Великим Приколом в Сумской области

    ВС России установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Кроме того, российские бойцы поразили позиции семи бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери противника на этом участке превысили 230 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Группировки войск «Запад» и «Юг» заняли более выгодные рубежи, улучшив положение по переднему краю в Донецкой народной республике и Харьковской области. Украинские силы потеряли до 450 человек, западную технику, включая американские бронетранспортеры M1117 и Stryker, канадский бронеавтомобиль Titan-S, а также установку «Град».

    Бойцы группировки «Центр» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям противника в ДНР и Днепропетровской области. Уничтожено до 375 украинских солдат, канадская бронемашина Senator, семь автомобилей и три полевых орудия.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 340 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Группировка войск «Днепр» также успешно действовала в Запорожской области, поразив три механизированные бригады ВСУ. В результате уничтожены до 30 украинских бойцов, 16 автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по месту подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов, логистические центры, места сборки дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб, пять снарядов HIMARS и 804 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 674 самолета, 284 вертолета, 223 156 беспилотников, 670 зенитных ракетных комплексов и более 30 тыс. танков и других бронемашин.

    Ранее ВС России освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также взяли под контроль Храповщину в Сумской области.

    Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области.

    Днем ранее российские войска освободили село Неженка в этом же регионе.

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    30 августа 2026, 05:45 • Новости дня
    Президент Финляндии указал на стойкость россиян

    Стубб: Не нужно недооценивать способность россиян выдержать давление в экономике

    Tекст: Антон Антонов

    Не следует недооценивать способность населения России выдержать экономическое давление, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб в интервью Bild выразил уверенность, что экономическое давление не заставит Россию отказаться от достижения целей СВО.

    «Никогда не следует недооценивать, какие экономические трудности могут выдержать россияне», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Стубб призвал европейские страны восстановить дипломатические контакты с Москвой.

    Месяцем ранее финский лидер одобрил украинские удары украинских беспилотников вглубь российской территории.

    Зимой политик назвал разговоры о возможном нападении России на страны НАТО неоправданным шумом.

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    30 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь сбили 494 украинских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 15 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Министерство обороны России.

    В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 29 августа до 08:00 мск 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило в Max Минобороны.

    Уточняется, что вражеские цели были сбиты над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Ранее силы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области.

    Также системы ПВО сбили порядка 15 беспилотников над Ростовской областью.

    Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 13 штук.

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    29 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по ВСУ перед штурмом Рубежного

    Минобороны: ВС России атаковали позиции ВСУ перед штурмом Рубежного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки войск «Центр» нанесли массированные удары по позициям украинских формирований перед штурмом Рубежного и Новоандреевки, сообщило Минобороны.

    Российские военные применили артиллерию, дроны и управляемые авиабомбы для подавления огневых точек противника перед освобождением населенных пунктов в Донбассе, рассказали в Минобороны, передает РИА «Новости».

    «Военнослужащие 35-й мотострелковой бригады и мотострелкового полка группировки войск «Центр» перед началом штурмов двух населенных пунктов нанесли поражение по вскрытым позициям формирований ВСУ огнем артиллерии и ударными БПЛА. Также для уничтожения заглубленных и долговременных огневых точек противника применялись управляемые авиационные бомбы», – сообщили в ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что после ликвидации огневых точек противника штурмовые группы приступили к зачистке. Бойцы планомерно освободили все строения от оставшихся разрозненных сил ВСУ. Также Минобороны опубликовало видеокадры боевой работы подразделений на данном направлении.

    Напомним, российские военные освободили села Рубежное и Новоандреевка в Донецкой народной республике.

    За минувшую неделю армия России взяла под контроль восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.

    В июле бойцы группировки «Центр» выбили противника из Василевки.

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    29 августа 2026, 22:53 • Новости дня
    Российские БПЛА атаковали цели в Киеве

    Кличко сообщил об атаке дронов по целям в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Российские беспилотники атаковали цели в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Кличко сообщил об этом в соцсетях.

    Вечером 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами, который произошел на складах под Киевом.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения военного объекта вблизи гражданской инфраструктуры.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам ВСУ в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    30 августа 2026, 03:06 • Новости дня
    Беспилотники сбиты над территорией Ленинградской области

    Дрозденко сообщил об уничтожении пяти беспилотников над Ленинградской областью

    Беспилотники сбиты над территорией Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В воздушном пространстве Ленинградской области сбиты пять дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над территорией Ленинградской области сбиты пять БПЛА. Боевая работа продолжается», – сообщил губернатор в «Максе».

    Ранее была объявлена опасность атаки беспилотников. Местных жителей предупредили о возможном временном снижении скорости мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО также уничтожены шесть дронов, которые направлялись в сторону Москвы.

    С начала 2026 года российская ПВО сбила более 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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