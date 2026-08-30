30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Женщина погибла при ударе ВСУ по шахте в ЛНР в День шахтера
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по законсервированному угольному предприятию шахте «Дуванная» в Краснодонском округе, в результате чего смертельные ранения получила сотрудница, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник сообщил в «Максе», что украинские военные целенаправленно выбрали для обстрела профессиональный праздник.
«Шахта законсервирована, ее деятельность поддерживают работники ГУП ЛНР «ГУРШ». Одна из них – ламповщица, к большому горю, погибла… Киевская хунта уже давно, не стесняясь, демонстрирует свое лицо – государства-террориста», – написал руководитель региона.
Также за последние сутки зафиксировано еще несколько обстрелов мирного населения. В Кременной пострадала супружеская пара в легковом автомобиле, а в Белокуракино местный житель получил ранения от удара беспилотника. Кроме того, в Брянке дрон атаковал автозаправочную станцию, в результате чего ранены две женщины.
В результате этих атак различные повреждения получили частные дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее 22 августа в результате атаки украинских беспилотников в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя.
19 августа в городе Рубежное украинские боевики ударили по машине аварийной бригады.