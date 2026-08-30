В Бахчисарайском районе Крыма загорелись два гектара горного леса

FT: Богатейшая династия монархов Европы укрепила власть

FT: Наследный принц Лихтенштейна тайно расширил свою власть

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет РБК со ссылкой на Financial Times, наследный принц Лихтенштейна Алоиз объявил о равных правах женщин династии на престол, одновременно добившись тихого пересмотра семейного статута. За несколько дней до публичного заявления в замке Вадуц узкий круг родственников утвердил реформу, усилившую власть принца и сузившую контроль со стороны других членов княжеского дома.

Еще до изменений Алоиз имел право вето на законы, мог отправлять правительство в отставку, распускать парламент, назначать судей и отклонять результаты референдумов. В июне он пообещал заблокировать инициативу о легализации абортов даже при поддержке граждан. По новым правилам принц сам определяет, кто входит в династию, а также устанавливает нормы по фамилиям, титулам и гербам.

Семейный совет расширили с трех до пяти членов, но его влияние сократили: для помилования правящему дому теперь достаточно консультации, а не согласия совета. Право голоса в династии получили все совершеннолетние родственники по рождению, ранее голосовали только мужчины. Женское престолонаследие введено без обратной силы и будет действовать лишь для будущих потомков детей принца Алоиза, которые еще не родились.

Княжеский дом отвергает трактовку реформ как усиление монарха и заявляет, что многие поправки лишь закрепили прежнюю практику. Пресс-секретарь Аня Нестлер подчеркнула: «Изменения не затрагивали конституционный баланс между правящим князем и народом». Реформу одобрили не парламент и не граждане, а совершеннолетние мужчины династии с правом наследовать престол.

Голосование прошло тайно, бюллетени подсчитали 12 августа в замке Вадуц, и инициативу поддержали 70% участников. Членов семьи попросили не раскрывать результаты до официального объявления 15 августа, в Национальный день Лихтенштейна. Наследный принц, которому пятьдесят восемь лет, фактически руководит государством с 2004 года, когда его отец Ханс-Адам II передал ему повседневные суверенные полномочия.

Правящий дом Лихтенштейна считается самой богатой монархической династией Европы, его состояние основано на доходах от частных активов. Княжеской семье принадлежит международная частная банковская группа LGT, которой руководит брат Алоиза принц Макс и которая управляет активами клиентов примерно на 482 млрд долларов, включая средства династии. За 2025 год банк перечислил семье около 878 млн долларов дивидендов.

По оценке Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние княжеского дома превышает 13 млрд долларов, ключевым активом остается LGT Group, основанная в 1920 году и полностью принадлежащая Фонду княжеской семьи. Такое финансовое влияние, отмечает FT, делает фактическое отделение династии от государства затруднительным. В 2002 году Ханс-Адам II угрожал перевезти семью в Вену, если избиратели не одобрят расширение его полномочий по назначению и отставке правительств, и граждане тогда поддержали его на референдуме, вопреки предупреждению Совета Европы.

Совет Европы называл поразительным тот факт, что внутренний закон о монархии Лихтенштейна находится вне конституции государства. На фоне этих оценок профессор Лейденского университета Ваутер Веенендаль сказал FT: «Принц – самый влиятельный политик в стране. Такая роль для монарха была бы немыслима в более крупных конституционных монархиях Европы». Пример маленького княжества, по его словам, демонстрирует исключительное сочетание политической и финансовой мощи в руках одной правящей семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, княжеский дом Лихтенштейна объявил о решении уравнять мужчин и женщин в правах престолонаследия.

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