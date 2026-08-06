Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков, и где за свои поступки не нужно отвечать.0 комментариев
Исландия отказалась жертвовать рыбным промыслом ради вступления в Евросоюз
Исландия потребовала сохранить контроль над рыболовством при вступлении в ЕС
В преддверии намеченного на 29 августа референдума Рейкьявик назвал сохранение полного контроля над национальной рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.
Глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир подчеркнула необходимость сохранения контроля над всеми видами рыболовства при заключении соглашения о членстве в ЕС, передает РИА «Новости». Она напомнила, что страна является европейской сверхдержавой в этой сфере.
«Мы должны сохранить наш суверенный контроль над всеми видами рыболовства и, конечно же, сохранить систему квот и управление квотами», – заявила министр в интервью Financial Times. Гуннарсдоттир добавила, что Брюсселю следует учитывать статус Исландии, иначе переговоры окажутся сложными. Она подчеркнула, что не подпишет невыгодный для страны договор.
Референдум о возобновлении переговоров с ЕС назначен на 29 августа. В случае одобрения избирателями, окончательные условия вступления потребуют проведения второго голосования. Исландия подала заявку на членство в 2009 году, но заморозила процесс в 2013 году из-за разногласий по рыболовной политике и экономическим вопросам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исландская оппозиция призвала европейских политиков не вмешиваться в предстоящий референдум.
Отмечалось, что возобновление переговоров о евроинтеграции грозит стране потерей контроля над национальной рыболовной политикой.
Весной Рейкьявик ускорил подготовку к голосованию ради обеспечения оборонной и экономической безопасности.