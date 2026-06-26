И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Еврокомиссия предложила прекратить принимать военнообязанных с Украины
Еврокомиссия сообщила о планах ЕС прекратить прием военнообязанных украинцев
Европейский союз планирует продлить механизм приема украинских беженцев до марта 2028 года, однако новые правила исключают предоставление статуса мужчинам призывного возраста, сообщил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер.
Инициатива по изменению правил приема вынужденных переселенцев исходит от Европейской комиссии. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер подтвердил намерение скорректировать действующие нормы, передает РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить продолжение защиты и предлагаем продлить механизм еще на дополнительный год – до марта 2028 года», – заявил представитель ведомства.
При этом нововведения содержат важное ограничение для прибывающих граждан. Брюннер пояснил, что чиновники разработали точечную меру, которая исключит из программы предоставления убежища тех лиц, которые по законам подлежат военной службе на родине.
В начале июня страны Европы рассматривали возможность исключения военнообязанных украинцев из системы временного убежища.
Власти Польши одобрили идею лишения статуса защиты незаконно выехавших за пределы родины граждан.
Месяцем ранее Евросоюз вернулся к планам отмены юридической защиты от высылки для мужчин призывного возраста.