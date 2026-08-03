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Украинец нанес тяжелые ножевые ранения жительнице Польши
Гражданин Украины тяжело ранил ножом женщину во Вроцлаве
Полиция польского Вроцлава задержала 18-летнего украинца, который с ножом напал на 30-летнюю местную жительницу, нанеся ей опасные для жизни ранения.
Инцидент произошел в микрорайоне Мухобур. Пострадавшая женщина находится в критическом состоянии в больнице, передает РИА «Новости».
Подозреваемый в покушении на убийство задержан, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
«Полиция задержала 18-летнего мужчину, который в субботу во Вроцлавском микрорайоне Мухобур тяжело ранил ножом 30-летнюю женщину. Подозреваемый в покушении на убийство – это украинец», – сообщила Gazeta Wyborcza
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило акт насилия, подчеркнув, что виновный должен понести ответственность по польским законам.
По данным издания, за последние полгода количество преступлений против украинцев в Польше выросло на треть. Ранее фиксировались случаи избиения граждан Украины во Вроцлаве, Легнице и Плоцке. Отношения между странами остаются напряженными из-за исторических разногласий, в частности, Волынской резни, признанной Варшавой геноцидом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля трое жителей Вроцлава избили украинскую пару из-за акцента.
Немногим ранее посол Украины осудил жестокое убийство поляка тремя украинскими гражданами.
В июне массовая драка между поляками и украинцами в городе Стараховицы закончилась поножовщиной.