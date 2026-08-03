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Постпред Васильев сообщил о праве ОДКБ применять ядерное оружие
Стратегия коллективной безопасности ОДКБ предусматривает возможность использования оружия массового поражения ради обороны государств-членов в случае внешней агрессии, заявил постоянный представитель при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев.
По его словам, документы допускают применение оружия массового поражения для обеспечения безопасности союзников, передает РИА «Новости».
«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», – заявил постпред, отвечая на вопрос о потенциальном размещении такого вооружения в других странах объединения.
Дипломат также уточнил, что в числе современных вызовов и угроз в документах ОДКБ значится возможное увеличение количества государств с военным ядерным потенциалом. Кроме того, серьезной угрозой признано распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, действие российского ядерного зонтика распространяется на все страны ОДКБ.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу допустил применение такого вооружения при угрозе суверенитету Белоруссии.
В мае этого года президент республики Александр Лукашенко подтвердил готовность задействовать этот арсенал для защиты от внешней агрессии.