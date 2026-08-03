Постпред Васильев сообщил о праве ОДКБ применять ядерное оружие

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, документы допускают применение оружия массового поражения для обеспечения безопасности союзников, передает РИА «Новости».

«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», – заявил постпред, отвечая на вопрос о потенциальном размещении такого вооружения в других странах объединения.

Дипломат также уточнил, что в числе современных вызовов и угроз в документах ОДКБ значится возможное увеличение количества государств с военным ядерным потенциалом. Кроме того, серьезной угрозой признано распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, действие российского ядерного зонтика распространяется на все страны ОДКБ.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу допустил применение такого вооружения при угрозе суверенитету Белоруссии.

В мае этого года президент республики Александр Лукашенко подтвердил готовность задействовать этот арсенал для защиты от внешней агрессии.