Спикером парламента Армении стал кандидат от правящей партии Рубинян

Tекст: Вера Басилая

Председатель счетной комиссии законодательного органа Лилит Минасян заявила, что кандидат от правящей фракции «Гражданский договор» Рубен Рубинян избран спикером парламента Армении девятого созыва, передает ТАСС.

«Из 105 депутатов в голосовании приняли участие 91. В урне был 91 бюллетень, недействительными признаны 0. Голоса распределились следующим образом: за проголосовало 63, против – 28», – заявила она.

До начала голосования оппозиционная фракция «Армения» объявила о решении бойкотировать выборы спикера. В свою очередь представители оппозиционной политической силы «Сильная Армения» сообщили о намерении голосовать против кандидата от правящей партии.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства.

До этого правящая партия «Гражданский договор» получила парламентское большинство по итогам июньских выборов.

При этом семь оппозиционных политических сил потребовали от Конституционного суда аннулировать результаты голосования.