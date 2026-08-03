Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.6 комментариев
Спикером парламента Армении стал кандидат от правящей партии Рубинян
Представитель партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян одержал победу на выборах спикера армянского парламента девятого созыва.
Председатель счетной комиссии законодательного органа Лилит Минасян заявила, что кандидат от правящей фракции «Гражданский договор» Рубен Рубинян избран спикером парламента Армении девятого созыва, передает ТАСС.
«Из 105 депутатов в голосовании приняли участие 91. В урне был 91 бюллетень, недействительными признаны 0. Голоса распределились следующим образом: за проголосовало 63, против – 28», – заявила она.
До начала голосования оппозиционная фракция «Армения» объявила о решении бойкотировать выборы спикера. В свою очередь представители оппозиционной политической силы «Сильная Армения» сообщили о намерении голосовать против кандидата от правящей партии.
Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства.
До этого правящая партия «Гражданский договор» получила парламентское большинство по итогам июньских выборов.
При этом семь оппозиционных политических сил потребовали от Конституционного суда аннулировать результаты голосования.