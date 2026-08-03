Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.6 комментариев
Жертв миллиардера Аль-Файеда признали пострадавшими от торговли людьми
В Британии признали пятерых жертв Аль-Файеда пострадавшими от торговли людьми
Министерство внутренних дел Великобритании официально присвоило статус жертв торговли людьми пятерым женщинам, пережившим сексуальное насилие со стороны покойного миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда.
Решение британского ведомства касается пятерых пострадавших от действий покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, передает РИА «Новости».
«По меньшей мере пять жертв бывшего владельца универмага Harrods Мохамеда Аль-Файеда были признаны министерством внутренних дел жертвами торговли людьми», – пишет Guardian.
После смерти бизнесмена в 2023 году более 400 женщин обратились в полицию с обвинениями в сексуальном насилии. В 2024 году число заявлений резко возросло после выхода документального фильма. В нем пострадавшие рассказали, что миллиардеру помогали его сотрудники.
Жертвы насилия призвали правоохранительные органы сделать торговлю людьми главным направлением расследования. Они утверждают, что преступления совершались при поддержке сообщников в период с 1990-х до начала 2010-х.
Мохаммед Аль-Файед переехал в Лондон в 1960-х годах. Он владел универмагом Harrods и футбольным клубом «Фулхэм», а его старший сын Доди встречался с принцессой Дианой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские полицейские получали взятки от Мохаммеда Аль-Файеда для сокрытия его преступлений.
Ранее правоохранительные органы Великобритании выявили масштабную сеть домашних насильников.