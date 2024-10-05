Мохаммед аль-Файед обвинен во взятках полиции для сокрытия преступлений

The Guardian: Коррупция в Скотланд-Ярде способствовала укрыванию обвинений против Мохамеда аль-Файеда

Скотланд-Ярд оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в коррупции среди полицейских, которые якобы помогали владельцу Harrods Мохамеду аль-Файеду преследовать его подчиненных, передает The Guardian. Один из детективов, как утверждается, регулярно получал взятки наличными от аль-Файеда для выполнения его поручений. Бывший начальник безопасности Harrods сообщил, что этому офицеру даже выдали мобильный телефон для облегчения его незаконной деятельности.

Один из случаев коррупции касается няни детей аль-Файеда, Эрмины да Силвы. Она была уволена в 1994 году после того, как, по слухам, отвергла сексуальные домогательства миллиардера. После этого ее арестовали по ложным обвинениям в краже, но вскоре освободили без предъявления обвинений. Джон Макнамара, главный по безопасности аль-Файеда, отметил: «Удивительно, что они (полицейские) сделают за несколько фунтов».

Согласно показаниям Боба Лофтуса, бывшего сотрудника Harrods, данным в 1997 году для защиты Vanity Fair в деле о клевете, аль-Файед использовал полицию для доступа к конфиденциальной информации. Лофтус утверждает, что коррупция процветала благодаря контактам Макнамары с высокопоставленными офицерами, что позволяло находить решения различных проблем для аль-Файеда.

В недавнем документальном фильме BBC представили свидетельства пяти женщин, утверждающих, что их изнасиловал аль-Файед. Полиция проводит расследование по вновь возникшим обвинениям и пересматривает дела 19 женщин, которые обращались с 2005 года и до смерти аль-Файеда в 2023 году. Хотя против умершего нельзя возбудить уголовное дело, полиция хочет выяснить, могут ли быть привлечены другие лица.

Напомним, живший в Британии египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, с сыном которого после развода встречалась принцесса Диана, умер в возрасте 94 лет в прошлом году.