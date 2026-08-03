Посол сообщил о помощи семьям убитых в Таиланде россиян

Посольство помогло в оформлении документов близким убитых в Паттайе туристов

Tекст: Мария Иванова

Российские дипломаты в Таиланде активно участвуют в разрешении ситуации вокруг гибели туристов, передает ТАСС.

Глава диппредставительства Евгений Томихин подчеркнул, что сотрудники ведомства делают все возможное для поддержки близких жертв преступления.

«Предусмотрены необходимые в такой ситуации процедуры, в том числе опознание, оформление документов, в том числе по линии посольства. Оказываем необходимое содействие семье: помогаем оформлять оперативно документы, необходимые в этой ситуации», – сказал он.

Ранее, 31 июля, местные правоохранительные органы задержали подозреваемых в расправе над туристами. В ходе допроса один из злоумышленников дал признательные показания. Он сообщил, что лишил жизни 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа Назимова.

Тела молодых людей преступники спрятали в лесном массиве на юге Паттайи. Выяснилось, что мотивом жестокого нападения стала попытка завладеть мотоциклом жертв. Связь с братом и сестрой прервалась ранним утром 26 июля сразу после того, как они покинули дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Таиланда выразило соболезнования российскому послу в связи с гибелью туристов.

Премьер-министр королевства Анутхин Чанвиракун лично принес публичные извинения за жестокое преступление.

Задержанные местные жители дали признательные показания в расправе над молодыми братом и сестрой.