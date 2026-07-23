Польша решила депортировать украинца за срыв работы варшавского метро

Tекст: Мария Иванова

Гражданин Украины будет принудительно выслан из Польши за нарушение работы варшавского метрополитена, передают РИА «Новости». Инцидент произошел 19 июля на станции Centrum.

«На станции метро Centrum мужчина намеренно бросил рюкзак на пути, после чего спешно скрылся. Центральный участок первой линии метрополитена срочно пришлось перекрыть, сотни пассажиров были эвакуированы. Для проверки на место прибыли саперы, а городские власти на два часа запустили замещающие автобусы», – говорится в сообщении полиции.

Прибывшие специалисты осмотрели оставленный предмет и не нашли в нем опасных веществ – внутри находились лишь личные вещи. Вскоре правоохранители задержали 38-летнего нарушителя. Он не смог внятно объяснить мотивы своего поступка.

Полиция квалифицировала действия украинца как хулиганство, исключив версию теракта или диверсии. Несмотря на это, власти приняли жесткие меры. Мужчину передали Пограничной страже для конвоирования на границу. Кроме депортации, ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны на десять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине года польские власти выслали из страны рекордное число мигрантов.

Месяцем ранее спецслужбы республики депортировали девять граждан Украины за организацию протестов.

В прошлом году глава польского МВД Марчин Кервиньский пригрозил выдворением нарушающим общественный порядок иностранцам.