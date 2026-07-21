Польша выслала рекордное число иностранцев за полгода

Польша выслала рекордное число иностранных граждан в первой половине года

Tекст: Мария Иванова

За первую половину года из Польши депортировали 5,64 тыс. иностранных граждан, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Для сравнения, за весь прошлый год польские власти выслали около 3,8 тыс. человек, среди которых преобладали граждане Грузии, Колумбии и Узбекистана.

Издание уточняет, что высылка граждан этих стран происходит воздушным путем. Для финансирования процесса используются средства из фонда Евросоюза по организации принудительной высылки иностранцев (FAMI), который выделил Варшаве более 174 млн злотых (около 46 млн долларов). Дополнительные расходы из государственного бюджета составили 58 млн злотых (около 15,3 млн долларов).

Польские журналисты отмечают, что депортации могут подвергнуться даже иностранцы с действующим видом на жительство. Например, в прошлом году несколько человек были высланы за нарушения правил дорожного движения без совершения ДТП и неоплаченные мелкие штрафы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня польские спецслужбы выслали из страны организаторов антикиевских протестов.

В середине марта пограничная служба республики отправила за пределы государства более ста граждан Украины.

В начале того же месяца власти депортировали с территории Польши почти 200 иностранцев.