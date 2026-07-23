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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины
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    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    16 комментариев
    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня

    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

    22 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

    Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий

    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

    Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.

    «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.

    Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.

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    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

    Комментарии (3)
    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    Комментарии (13)
    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

    Комментарии (10)
    23 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.

    Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.

    Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

    Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    23 июля 2026, 07:44 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили двустороннюю встречу на Филиппинах.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более 30 минут, передает ТАСС.

    Стороны покинули зал заседаний Филиппинского международного конференц-центра по намеченному графику.

    Главной темой диалога стало обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Встреча началась в 06.54 мск и завершилась в 07.31 мск. Сразу после этого у американского госсекретаря был запланирован следующий раунд двусторонних контактов.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио, источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    Комментарии (6)
    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Единственный раз, когда США заморозили военную помощь Киеву, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штаты использовали такую меру не для остановки боевых действий, а для того, чтобы поставить на место Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД член СВОП Андрей Климов. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины вооружениями.

    «Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

    «Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.

    «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».

    «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.

    Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    23 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение коммерческого флота в украинские гавани полностью остановилось из-за решений компаний-судовладельцев, власти пытаются найти выход из ситуации, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

    «Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.

    Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.

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    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

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    22 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка

    Песков заявил об успешных мерах по стабилизации российского топливного рынка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эффективность правительственных мер по стабилизации ситуации с топливом.

    Этот вопрос обсуждался на совещании по экономическим вопросам, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    «В целом констатировалось, что во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Президент РФ Владимир Путин отметил временный характер трудностей в этой сфере.

    Для поддержания баланса правительство создало льготные налоговые условия импортерам горючего.

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    23 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон продолжит обеспечивать украинскую армию военной техникой по линии Североатлантического альянса, сохраняя при этом готовность к дипломатическим контактам с представителями Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

    «Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

    При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.

    Комментарии (17)
    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    22 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы ЕС не смогли прийти к согласию по компромиссному проекту 21-го пакета санкций против России.

    Информацию об этом журналистам предоставил европейский источник в Брюсселе, передает ТАСС. «Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», – заявил собеседник агентства.

    На прошлой неделе европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных ограничений. Страны Евросоюза ослабили новый пакет санкций ради защиты национальных экономических интересов.

    Руководство объединения исключило из документа эмбарго на импорт российских морепродуктов.

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