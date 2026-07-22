Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.200 комментариев
Путин назвал временными трудности на топливном рынке
Путин: Трудности на топливном рынке носят временный характер
Состояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешнее давление и попытки дестабилизировать топливно-энергетический комплекс, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле.
Глава государства в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. «Хочу подчеркнуть – трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.
Ранее президент Владимир Путин поручил профильным министрам оперативно докладывать о мерах по урегулированию сложностей в отрасли.
Правительство отчиталось о способах улучшения ситуации с горючим.