  • Новость часаКабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Власти рассказали о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Сейм Литвы одобрил строительство объектов НАТО у границы с Россией
    Турция назвала Евросоюз «беспомощным игроком»
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    23 апреля 2026, 14:31 • Новости дня

    Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите G20 в Майами пока остается открытым, сообщил пресс-секретарь главы президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в США, пока не принято, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что вопрос о формате участия Москвы будет решаться ближе к мероприятию. Он отметил, что каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне.

    Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года, он должен состояться в Майами.

    В МИД России заявили, что Москва получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в США.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что участием России в саммите G20 президент США уязвит Европу.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    @ Cao Can/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Комментарии (9)
    23 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в США.

    Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА «Новости». По его словам, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

    «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – сказал дипломат журналистам в штаб-квартире ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года. Российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита Владимира Путина на это мероприятие.

    Комментарии (9)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    Комментарии (13)
    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Чемпион WBA в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента Владимира Путина на свой июльский поединок.

    На церемонии в Кремле, где президент вручал государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, Мурат Гассиев пригласил Владимира Путина на свой следующий бой, передает РИА «Новости». Гассиев является действующим регулярным чемпионом WBA в весовой категории свыше 90 килограммов.

    Во время неформального общения с боксёрами за бокалом шампанского председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что у Гассиева в июле запланирован поединок за защиту титула.

    Сам боксер уточнил: «Одиннадцатого июля (состоится бой – ред.)… Пока неизвестно (где – ред.), но в Москве, скорее всего»

    Он добавил, что сейчас идут переговоры, чтобы поединок точно прошёл в столице, и пригласил на него президента.

    «И вас приглашаем, если у вас получится», – сказал Гассиев.

    Путин в ответ пошутил, что в таком случае Гассиеву нельзя шампанское, на что тот заметил, что напиток безалкогольный.

    Гассиев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. На торжественной церемонии глава государства отметил достойное возвращение отечественных атлетов на мировые спортивные арены. Ранее Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом мира WBA после победы над болгарином Кубратом Пулевым.

    Комментарии (3)
    22 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о достойном возвращении России в мировой спорт
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные атлеты вновь начинают выступать на зарубежных турнирах, уверенно подтверждая высокий статус государства вопреки попыткам ослабить лидерство, подчеркнул президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения в Кремле.

    Глава государства Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил успехи отечественных чемпионов мира по боксу, передает ТАСС. Он обратил внимание на то, что отечественный спорт уверенно преодолевает текущие ограничения.

    «Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены, и делает это весьма достойно», – подчеркнул президент.

    Российский лидер добавил, что позиции государства в мировом спорте остаются прочными и незыблемыми. По его словам, высокие результаты атлетов на международных соревнованиях служат весомым вкладом в подтверждение этого престижного статуса, несмотря на нечистоплотные попытки конкурентов ослабить влияние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград российским чемпионам мира по боксу.

    Ранее глава государства назвал большой победой возвращение отечественным паралимпийцам права выступать с национальной символикой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость дальнейшей работы для допуска россиян к международным турнирам.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Сейшельских Островов в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Республики Сейшелы Патриком Эрмини в Кремле.

    Это первый визит главы Сейшельских Островов в Россию на высшем уровне, хотя сам Эрмини уже бывал в России в 2014 году в статусе председателя парламента, передает ТАСС.

    Главы государств обсудят развитие отношений между Россией и Сейшелами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также затронут вопросы международной и региональной повестки. Важной темой встречи стал предстоящий третий форум «Россия – Африка».

    Путин выразил надежду, что Сейшелы примут в нем участие на высоком уровне. «Ваши представители принимали участие в форуме Россия – Африка. Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», – подчеркнул российский лидер.

    Отдельное внимание было уделено туризму. Путин сообщил, что поток туристов из России на Сейшельские острова стабильно растет и сейчас составляет не менее 15% от общего количества иностранных гостей. Президент России отметил, что у этого направления есть все перспективы для дальнейшего увеличения числа российских туристов.

    В 2024 году Россия вышла на второе место по числу туристов на Сейшелах.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин назвал триумфом выступление паралимпийцев России в Италии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время церемонии награждения боксеров в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы на прошедших Играх в Италии добились побед «не числом, а умением».

    По словам главы государства, этот результат стал настоящим триумфом для российской сборной, которая заняла третье место в общекомандном зачете, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что состав паралимпийской команды России был в разы меньше, чем у основных конкурентов, но спортсмены показали выдающиеся результаты благодаря таланту и воле к победе.

    «Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы. Но, конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат. Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе», – сказал Путин.

    Напомним, в среду Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    МИД констатировал падение отношений с США до минимума

    МИД констатировал падение отношений с США до минимума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон оказались на рекордно низком уровне взаимных отношений, при этом главной проблемой является непредсказуемость американской политики, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, передает РИА «Новости». Об этом заявил журналистам в ООН заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос о состоянии связей двух государств при нынешней американской администрации.

    «Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко», – сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что прямые контакты лидеров стран в Анкоридже оказались плодотворными.

    По словам замминистра, основная сложность заключается в отсутствии предсказуемости, когда заявления и действия могут противоречить друг другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва базирует урегулирование украинского конфликта на договоренностях в Анкоридже. Президент России Владимир Путин на встрече на Аляске констатировал падение двусторонних отношений до самой низкой точки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил проблемы между государствами с авгиевыми конюшнями.


    Комментарии (2712)
    22 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на продолжение визитов переговорщиков США в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль рассчитывает на продолжение визитов представителей США в Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся – сообщим», – сказал он, передает ТАСС.

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о возможном визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

    Ранее Песков сообщил, что переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, а собраться в трехстороннем формате сложно из-за занятости США.

    Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшую среду лично вручит государственные награды отечественным спортсменам, завоевавшим титулы чемпионов мира по боксу.

    Торжественное мероприятие состоится в столице уже на этой неделе, отмечается в заявлении, опубликованном на платформе Max. Глава государства отметит выдающиеся заслуги отечественных спортсменов на международной арене.

    «В Екатерининском зале Кремля почти все готово к церемонии вручения президентом государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил российских боксерш с победой на чемпионате мира в Сербии.

    Ранее глава государства вручил высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры и науки.

    Также российский лидер отметил госнаградами победителей Паралимпийских игр в Париже.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Боксер Гаджимагомедов поблагодарил Путина за помощь Дагестану в непростое время
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный победитель любительских мировых первенств Муслим Гаджимагомедов поблагодарил президента России Владимира Путина за особое внимание к спорту и поддержку Дагестана в непростое для региона время.

    Спортсмен произнес свою речь после вручения ему ордена Дружбы от главы государства, передает ТАСС. Награждение прошло в рамках встречи президента с российскими чемпионами мира по боксу и представителям Федерации бокса России, где Путин вручил спортсменам государственные награды.

    Во время своего выступления боксер напомнил о непростых условиях, в которых проходили чемпионаты, и оценил результат команды. «Мы все прекрасно понимали, что на чемпионатах мира будет тяжело, нелегко и непросто нам. В какой-то степени так и случилось, но мы смогли привезти большое количество золотых медалей. От всей души хочу поздравить нашу сборную с отличным выступлением на соревнованиях. Это победы и наших тренеров, наставников, которым мы благодарны», – отметил Гаджимагомедов.

    Он подчеркнул, что за успехами на ринге стоят не только спортсмены и тренерский штаб, но и поддержка семей. «Побед не было бы и без надежного тыла, а это наши семьи и близкие, которые помогают нам в тяжелую минуту». Отдельно Гаджимагомедов обратился к президенту, поблагодарив его за внимание к физической культуре и за поддержку региона, откуда он родом: «Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что уделяется такое особое внимание спорту. Спасибо большое, что уделяете внимание и помогаете нашей республике (Дагестан) в непростое время», – добавил он.

    В конце марта на Дагестан обрушились сильнейшие ливни и ураганный ветер, вызвавшие масштабные наводнения в ряде районов. Ситуация с паводками в Дагестане получила статус чрезвычайной ситуации федерального характера. В зоне подтопления оказались 2075 жилых домов, всего пострадали более 6,2 тысячи человек. Стихия серьезно нарушила транспортное сообщение: движение оказалось прервано на десятках направлений, а 16 участков автодорог были полностью закрыты. В экстренные службы поступило свыше 100 тысяч обращений от жителей.

    По оценке властей республики, объем компенсаций гражданам, чье жилье было утрачено или нуждается в капитальном ремонте, составит около четырех  млрд рублей.

    Сейчас остаются подтопленными на территории Дагестана почти 50 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды чемпионам мира по боксу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Среди награждаемых оказался президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев, которому глава государства вручает орден Дружбы, передает ТАСС.

    Такой же награды был удостоен чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян и действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 кг Мурат Гассиев.

    Высокой награды также удостоены чемпионы мира по боксу Нуна Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Всеволод Шумков, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

    Ранее в среду Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин заявил о будущих триумфах российских спортсменов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в грядущих успехах отечественных атлетов на крупнейших международных соревнованиях под национальным триколором.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отечественных атлетов ждет множество побед под родным флагом и под звуки национального гимна, передает ТАСС. Свои ожидания глава государства озвучил во время торжественной церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу, которая состоялась в Кремле.

    «Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России», – подчеркнул российский лидер, обращаясь к спортсменам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу в Екатерининском зале Кремля.

    Глава государства назвал настоящим триумфом выступление российских паралимпийцев на Играх в Италии.

    Ранее российский лидер поздравил Паралимпийский комитет России с возвращением спортсменам права выступать с национальной символикой.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 05:05 • Новости дня
    Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу президент России Владимир Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    В ходе беседы президент обратил внимание, что генеральный секретарь Федерации бокса России стоит с пустыми руками, передает РИА «Новости».

    «А вам чего, не наливали?» – спросил Путин и передал Беспутину свой бокал. Мастер спорта попытался отказаться от предложенного напитка и вернуть его обратно.

    Однако президент успокоил спортсмена, заверив, что ему принесут другой бокал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. Во время церемонии глава государства заявил о будущих триумфах отечественных атлетов. В ходе неформального общения за бокалом шампанского боксер Мурат Гассиев пригласил российского лидера на свой следующий поединок.

    Комментарии (0)
    Главное
    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации