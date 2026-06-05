Песков заявил об ожидании западным бизнесом выступления Путина на ПМЭФ

Tекст: Вера Басилая

Песков рассказал о внимании иностранных предпринимателей к проходящему в Петербурге экономическому форуму, пишут «Известия». По его словам, зарубежные компании внимательно следят за ходом главной панельной сессии.

«Главное – это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет, и даже если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента, заявления президента в ходе панельной сессии», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

Немецкие предприниматели впервые за несколько лет приняли участие в этом мероприятии для сохранения экономических связей.

Ранее Песков раскрыл детали предстоящего выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин начал работу на площадке со встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.



