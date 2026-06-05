В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Песков заявил об ожидании западным бизнесом выступления Путина на ПМЭФ
Западный бизнес проявляет огромный интерес к заявлениям президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), несмотря на физическое отсутствие на мероприятии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал о внимании иностранных предпринимателей к проходящему в Петербурге экономическому форуму, пишут «Известия». По его словам, зарубежные компании внимательно следят за ходом главной панельной сессии.
«Главное – это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет, и даже если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента, заявления президента в ходе панельной сессии», – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
Немецкие предприниматели впервые за несколько лет приняли участие в этом мероприятии для сохранения экономических связей.
Ранее Песков раскрыл детали предстоящего выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
Владимир Путин начал работу на площадке со встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.