Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин начал работу на ПМЭФ со встречи с руководителями мировых информагентств
Президент России Владимир Путин начал работу на Петербургском международном экономическом форуме со встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Мероприятие традиционно проходит на полях форума и посвящено обсуждению ключевых международных событий, а также актуальных аспектов внутренней и внешней политики России, передает РИА «Новости».
В этом году во встрече приняли участие представители целого ряда зарубежных изданий. Среди них – руководители агентств АзерТадж, БелТА, Телерадиокомплекса президента Казахстана и киргызского Кабар. Также присутствуют гендиректор китайского Синьхуа, главреды индийского PTI и египетского MENA.
Кроме того, к беседе присоединились представители западных СМИ. В их числе – главные редакторы и руководители служб новостей американского Associated Press, британского Reuters, немецкого DPA, испанского EFE и французского AFP.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал эту встречу российского лидера с руководителями зарубежных изданий. Он также рассказал о предстоящем выступлении главы государства на пленарном заседании форума.
В первый день ПМЭФ украинские беспилотники атаковали Петербург и Ленинградскую область.